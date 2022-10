Sergio Massa y el riesgo de la economía del "vamos viendo" y el parche

Exactamente dentro de 52 semanas los argentinos y argentinas concurrirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente o presidenta, además seguramente de decenas de gobernadores y cientos -tal vez miles- de intendentes. Se renovarán las esperanzas de que finalmente el Gobierno de turno aporte soluciones a la larga lista de problemas que obstaculizan la vida cotidiana.

Llegar a esa fecha sin que nada explote supondrá cruzar la meta del plan llegar (a las elecciones), como ya fue bautizado por algunos economistas. Pero en este año final de la gestión de Alberto Fernández, la tarea más difícil la tiene el ministro de Economía, Sergio Massa, responsable de mantener la estantería en el marco de plan "vamos viendo", que no es otra cosa que ir tapando agujeros en el piso de este bote llamado Argentina.

Es que la economía nacional no fluye como sería normal en una economía de un país de ingreso medio como la Argentina, jugador importante en mercados agroindustriales globales, con una industria relativamente desarrollada y potencial de oportunidades en servicios basados en el conocimiento. Todo para crecer pero trabajo por la coyuntura.

Desafíos y oportunidades

Vale recordar que el país es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, es un big player en el mercado global de soja y maíz, proveedor de trigo de numerosos países, su carne vacuna es codiciada por los mejores pagadores del mundo (la Unión Europea, Japón, Israel, Estados Unidos) y por el mayor comprador, como es China.

Además, integra el selecto club de 20 países en el mundo con industria automotriz, y es observado por los países que están en la frontera de la innovación y la tecnología por la calidad y capacitación de sus recursos humanos, en lo que ya es la nueva economía el conocimiento. Esto sin mencionar a Vaca Muerta ni el potencial del litio para la transición energética.

Pero el mayor riesgo que atraviesa hoy la Argentina es la economía del parche permanente. Veamos algunos ejemplos. Desde que Sergio Massa asumió al frente del Ministerio de Economía el 3 de agosto pasado, casi todas las medidas tomadas en sintonía el Banco Central, estuvieron destinadas a "encarecer" la avidez de los argentinos por el dólar, hoy la gran preocupación del equipo económico.

En contraste, la única medida para contener la inflación, que este año cerrará el año en los tres dígitos, fue la renovación de Precios Cuidados hasta el 7 de enero de 2023, en un acuerdo con las alimenticias que salió a regañadientes y para evitar que "todo estalle", pero sin convencimiento por parte de la industria de que éste es el camino, según pudo saber este diario.

Dólares e insumos

El dólar soja, fue una zanahoria que se les dio a los exportadores para anticipar la liquidación a $200 -cuando el dólar oficial estaba a $140- y tuvo un buen resultado. Pero fue un nuevo parche. Los dólares que entraron hasta fin de septiembre -totalizaron US$ 8123 millones, cuando se esperaban capturar US$ 5000 millones- generaron una sonrisa en el equipo económico pero faltaron en octubre y no podrán contabilizarse tampoco en los meses subsiguientes.

El próximo martes 1 de noviembre, cuando la Cámara de la Industria Aceitera dela República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) difundan el dato de liquidación de divisas de octubre, habrá una medida más exacta del bajón que supuso el anticipo incentivado por el dólar soja.

Otro parche se observa casi a diario con la estrategia del Gobierno de aprobar en cuentagotas los pedidos de importación. El afán por controlar lo que entra al país y "cuidar" los dólares escasos del Banco Central llegó al extremo de crear un nuevo sistema de gestión de las importaciones por parte del Estado.

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que se había lanzado el 18 de diciembre de 2015 con la nueva gestión de Cambiemos, y catalogado como un sistema "más flexible" que las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones) de Guillermo Moreno, fue reemplazado hace diez días por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Cambios de etiquetas para nombrar lo innombrable: no hay suficientes dólares para que la industria pueda importar insumos y lograr que la producción no se detenga, la actividad crezca y el empleo se recupere.

Turismo premium

Otro ejemplo de la política del parche es el dólar Qatar. Ante la cercanía del Mundial de Fútbol 2022 en el país del Golfo Pérsico, se decidió apelar a lo que mejor saben hacer los gobiernos argentinos, las prohibiciones o el "encarecimiento" del gasto en dólares.

Así, quien compre un pasaje al exterior, no importa el destino, o realice un consumo en dólares suma un nuevo impuesto del 25% (en concepto de Bienes Personales), que se agrega al Impuesto País (30%), anticipo de Impuesto a las Ganancias (45%), más los impuestos históricos, DNT, seguridad aeroportuaria, Migraciones. Pero como nada es suficiente, en la discusión del Presupuesto 2023 se coló una nueva tasa para para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de $250 por ticket.

Desde las agencias de turismo ya dejaron en claro su oposición a esta política por considerarla un desincentivo al sector, y las aerolíneas señalaron que el encarecimiento del turismo emisivo (argentinos que viajan al exterior) finalmente terminará redundando en menos frecuencias de vuelos al país, e impactando en la llegada de extranjeros.

Es por una razón muy simple: a ninguna empresa aerocomercial le conviene traer un avión lleno de extranjeros, y que regrese vació a Europa, Estados Unidos o países asiáticos Una cuestión de racionalidad económica.

Así, la política de los parches muestra sus limitaciones, en una economía que parece tener los engranajes llenos de arena, con un horizonte de cortísimo plazo, casi del día a día.

Mientras tanto, la inflación sigue su curso, y se proyecta en octubre una suba en torno al 6,5% como piso. Pero no hay en la agenda nada que se parezca a un programa antiinflacionario integral, que es lo que se necesita con niveles de inflación de tres dígitos o muy cerca del 100% anual, que será el porcentaje con el que cerrará 2022.