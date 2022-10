Minería: duros reclamos por la incertidumbre y esperanza en el cobre y litio

"Cuando hablo con inversores, paso la mitad del tiempo explicando cómo funciona Argentina", dijo Michael Meding, un alemán arraigado a San Juan que es directivo de Los Azules, uno de los proyectos mineros más ambiciosos que busca aprovechar el potencial de cobre que tiene el país. Esa frase resume de manera coloquial una realidad tangible del sector minero y otros que tienen potencial productivo: la incertidumbre y la poca consistencia de la macroeconomía siembran dudas. La cumbre San Juan, tierra minera, reunió a los directivos de las principales compañías de esa industria con intereses en la provincia y el país. Y aunque se mantuvo la cordialidad en los discursos, el reclamo crece por las diferencias en el tipo de cambio, las restricciones a las importaciones y los problemas para exteriorizar capitales. Aunque se trata de minería, los argumentos se asemejan a los de otros sectores, algunos de los cuales recibieron respuestas coyunturales.

La principal funcionaria nacional que vino al encuentro no trajo las respuestas a esas preguntas. Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación, no habló de la coyuntura macroeconómica que complica a esa actividad y solo destacó el potencial que tiene la actividad para Argentina y para San Juan en particular. Sí aseguró que el Gobierno nacional impulsa la minería como forma de dinamizar la economía en las provincias y de generar exportaciones.

"Las exportaciones mineras crecieron respecto al año pasado y tienen un impacto muy importante en las provincias", dijo. Escuchaban en el auditorio, directivos de Barrick, Pachón, Los Azules (McEwen Copper y Río Tinto), Lunding (proyecto Josemaría) y otras empresas de primera línea que están presentes en los dos eventos que se hacen en simultáneo; la expo San Juan Minera y el foro "San Juan, tierra minera".

La posibilidad de un "dólar minero" sigue latente y el propio gobernador Sergio Uñac confirmó a MDZ que hay conversaciones para buscar alguna salida coyuntural. Por ahora la estrategia es tratar de "encapsular" a la actividad para mantener el nivel de trabajo y de inversiones. "Cuando vamos al mundo decimos que esto es San Juan, no Argentina", manifestó irónicamente otro empresario.

Uñac defiende la actividad como eje productivo, pero aseguró que la minería es compatible con otras actividades e "invitó" a otros distritos a impulsar la actividad. Lo dijo en un contexto regional difícil, pues Mendoza y La Rioja, por ejemplo, tienen resistencia a ese desarrollo. Tanto que hubo proyectos, como San Jorge, que proponían extraer el mineral en una provincia, pero procesarlo en San Juan. Con La Rioja pasa algo similar y por eso el proyecto Salamanca, está pensado como biprovincial. "Necesitamos que la minería se desarrolle en todas las provincias donde hay potencial. Hay que desterrar mitos. No hay competencia con otras actividades. San Juan exporta más de lo que importa y no tiene ni soja, ni petróleo. Se genera trabajo genuino", aseguró Uñac.

Litio y cobre, los ejes

La minería aporta el 4% de las exportaciones nacionales, pero para San Juan, por ejemplo, representa más del 70%. La provincia tiene un papel relevante en ese plano desde que se explota la mina Veladero (oro) a la que se le sumó Gualcamayo. Hacia el futuro inmediato hay una reconversión, en base a los minerales disponibles y a una oportunidad. La transición energética ha puesto en valor minerales como el litio (abundante en el norte) y el cobre. Justamente los proyectos con mayor potencial, como Josemaría, Pachón y Loz Azules, apuntan a explotar ese mineral.

Desde la industria minera explican y toman como eje discursivo que en la transición energética el desarrollo de la minería será clave. "El mundo demanda cobre y litio y Argentina lo tiene", aseguró Raúl Cabanay, de la Cámara Minera de San Juan.

El colombiano John Cuervo, de Gualcamayo, puso sobre la mesa las dificultades. "Necesitamos confianza. Tenemos problemas para importar hasta el cianuro. Estamos en dificultades, pero somos optimistas. Pensamos que el proyecto se puede extender. Pero hay problemas por el tipo de cambio, por las importaciones y los inversionistas no pueden retirar sus utilidades", expresó Cuervo.

Como reflejó MDZ, el CEO de Barrick había dado el primer paso en el reclamo del sector. Detrás suyo, ahora hay otras voces. Desde el sector político buscan mediar, aunque reconocen las limitaciones. "Muchos de los instrumentos no dependen de la provincia, pero en San Juan se han creado las condiciones para mantener las inversiones y crear confianza", aseguró Uñac.