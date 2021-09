Cómo financiar tu startup en sus diferentes etapas

¿Cuántas veces escuchamos o pensamos en la palabra «inversión» como respuesta a toda posibilidad para financiar nuestra empresa? «No puedo comenzar con mi proyecto porque necesito inversión». «No puedo crecer porque necesito inversión». «No tengo los recursos suficientes y necesito inversión». A tal punto de que parece ser que la inversión es un recurso indispensable en nuestro emprendimiento o empresa, pero ¿realmente lo es? Y sí, tal vez sea necesario, pero ¿hasta qué punto? ¿Existe otra forma de financiar y hacer crecer un emprendimiento con mis propios recursos?

Desde el mismo momento de la puesta en marcha del negocio se puede necesitar de una inversión. En esta etapa, la inversión se origina desde los F.F.F., los Family, Friends and Fools (familiares, amigos y tontos o locos). Como ventajas podemos mencionar que no existen plazos ni intereses de devolución porque en general, los más allegados al emprendedor no buscan un beneficio económico. Son fáciles de convencer.

Un inversionista ángel (también conocido como inversionista privado, inversor semilla o financiador ángel) es una persona generalmente con gran patrimonio que brinda respaldo financiero a pequeñas empresas o emprendedores, generalmente a cambio de participación en la empresa.

Los fondos que proporcionan los inversores ángeles pueden ser una gran ayuda para el negocio en las etapas iniciales. Los inversores ángeles, cuando fondean startups que fracasan durante sus primeras etapas, pierden sus inversiones por completo. Es por eso que los inversores ángeles profesionales buscan oportunidades con una estrategia de salida definida, ya sea por adquisiciones o salida a la bolsa de valores (IPO).

Algunos consejos para buscar inversión

Son muchos los grupos inversionistas que tienen dentro de su propósito invertir para el crecimiento de emprendimientos dentro del ecosistema en latinoamérica.

Actualmente en Newtopia, buscamos compartir conocimiento y potenciar emprendimientos desde la experiencia, la ejecución y la planificación constante para ayudar a acelerar a los nuevos emprendedores de latinoamérica.

Adicionalmente contamos con el 10 week program, un programa de aceleración donde el objetivo es que el emprendedor valide su modelo de negocio, encuentre el producto adecuado, consolide sus equipos de trabajo y organicen sus cimientos para crecer.

Estos puntos me han servido al momento de buscar inversión:

Generar relaciones de largo plazo con los VC. Son otro tipo de clientes y, como tales, tiene que existir un vínculo de confianza mutua.

Fijarse si hay match y si fuera alguien con quien compartirían su negocio (más allá de su dinero).

Hacer discovery de inversores: entender cuáles son las tesis de inversión que tienen. – Armar un CRM con sus inversores y seguir los flujos.

Asegurarse de estar alineado con la visión a largo plazo de la empresa y el VC.

Entender los diferenciales del fondo y que pueden aportar.

Términos legales: los VC son expertos en términos legales y para los emprendedores generalmente es la primera vez, así que mejor estar muy bien asesorados.

Testimonios de empresas invertidas por el fondo: hablar con todas las empresas que hayan sido invertidos por ese VC.

En el caso de recibir propuestas, asesorarse muy bien en la evaluación de las distintas alternativas.

Una inversión no es segura hasta que no entra el dinero en la cuenta.

Abrazo emprendedor,

Diego Noriega