¿Tu negocio es invisible en internet? Cómo hacer que más clientes te encuentren

"Ayudamos a que las Pymes latinoamericanas se desarrollen capturando las oportunidades del mundo digital", dicen los responsables de gurú, expertos en marketing y comunicación. La firma, en pleno crecimiento, se ha convertido en un aliado estratégico de emprendedores y Pymes.

En el contexto actual es importante entender que cuando alguien busca productos o servicios lo primero que hace es navegar por internet y las empresas que no tienen visibilidad o que no están usando correctamente la plataforma -con datos correctos e información pertinente- están perdiendo la oportunidad -invaluable- de conseguir clientes. Sin embargo, ingresar y hacerse ver en el mundo digital no es fácil como muchos piensan. El objetivo de gurú es, justamente, acompañar a empresas y emprendedores en este proceso.

Un alto porcentaje de los negocios de Argentina tienen información desactualizada o incorrecta en los portales de búsqueda.

"En gurú ponemos los datos de los negocios o comercios en internet haciéndolos visibles en los principales buscadores y aplicaciones, logrando así un mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google para que cuando los usuarios busquen productos o servicios encuentren a nuestros anunciantes", explican los especialistas.

Para lograr la máxima visibilidad -elemento clave a la hora de captar nuevos clientes- el primer paso es crear -o actualizar- la ficha del negocio en Google Mi Negocio, Facebook, Maps y Páginas Amarillas online entre otros índices. "Unificamos todos los datos para que sean correctos e idénticos en todos los portales donde aparezca, y activamos anuncios unificados en más de 20 buscadores y aplicaciones", detallan.

En gurú son conscientes de que cada emprendedor y cada Pyme tiene cualidades, recursos y expectativas únicas. Por eso prefieren crear soluciones a medida. "Escuchamos a cada cliente y les acercamos soluciones digitales para cada necesidad de negocio y lo más importante, es que nosotros hacemos todo por él , relevamos la información, diseñamos e implementamos", enumeran.

La firma ofrece soluciones de posicionamiento entre las que se destaca el plan de posicionamiento “premium", creado para brindar un contenido más dinámico y atractivo que se convierte en un diferencial que las empresas pueden compartir con sus clientes y se convierte en un capital importante. Pero también hay medidas creadas a medida de emprendedores, de forma tal que todos pueden acceder a las soluciones de gurú.

Existe un plan para cada necesidad de negocio:

25% de descuento en todos sus planes mediante la compra online

Toda esta información la encontrás en gurú Soluciones.