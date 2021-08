Robert Kiyosaki: ¿quiénes son el “padre rico” y el “padre pobre”?

A día de hoy, el especialista en finanzas e inversiones Robert Kiyosaki cuenta con numerosos libros de su autoría. Sin embargo, saltó a la fama por haber escrito Padre rico, padre pobre, uno de los mayores superventas de la era moderna en el que trata, como su nombre lo indica, su experiencia teniendo dos “padres”: uno “rico” y el otro “pobre”. Sin embargo, ¿qué significa esto exactamente?

Padre rico, Padre pobre

El libro narra cómo Robert Kiyosaki tenía dos “padres” cuando era pequeño. En primer lugar, su padre biológico era a quien el nombró “padre pobre”, no porque no tenga dinero (de hecho, tenía un muy buen salario), sino porque tenía la tradicional mentalidad de estudiar, trabajar, ahorrar, tener una carrera laboral estable, etc.

Por otra parte, el “padre rico” era el padre de un amigo. En este caso, el hombre instruía el arte de poner el dinero a trabajar para uno mismo, para no tener que trabajar por dinero. Básicamente, hacía referencia al hecho de armar negocios e invertir para generar un flujo de dinero.

Lo curioso del asunto es que el “padre pobre” contaba con muchos estudios, pero no sabía optimizar el dinero, mientras que el “padre rico” no había cursado en la universidad, pero tenía inteligencia financiera. Según Robert Kiyosaki, este es un requisito fundamental para poder alcanzar la libertad financiera y no depender de un trabajo.

Si bien estos son los principios básicos de cada “padre”, el equipo de Inversor Global preparó un didáctico video en el que se desarrolla y analiza cada aspecto de estas dos figuras paternales: