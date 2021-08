El emprendedor Scott Galloway explicó cómo se consigue el éxito

Durante una charla realizada en la Universidad de Nueva York hace algunos años, Scott Galloway, reconocido empresario y profesor de Marketing en la misma universidad, le brindo a un grupo de estudiantes la clave para alcanzar el éxito profesional y personal.

“Invitamos a dos tipos de personas a las universidades o escuelas de negocios para hablar: gente superinteresante y exitosa o multimillonarios. Por alguna razón, hemos decidido que los multimillonarios suelen tener una idea de la vida, y muchas veces terminan su conversación con lo que creo que es uno de los peores consejos dados a los jóvenes: sigue tu pasión”, afirmó el experto, quien perteneció a la junta directiva de The New York Times.

“Eso es una tontería”, enfatizó, y agregó: “Si alguien te dice que sigas tu pasión, significa que ya es rico. Y, por lo general, el chico en el escenario diciéndote que sigas tu pasión hizo sus miles de millones de dólares en hierro o fundición”.

Posteriormente, Scott Galloway reveló cuál es la receta para lograr el éxito: “Tu trabajo es encontrar algo en lo que seas bueno y luego dedicarle miles de horas y aplicar el coraje, la perseverancia, el sacrificio y la voluntad para superar las cosas difíciles y así volverte excelente en eso”.

“Porque, una vez que eres bueno en algo, la recompensa económica, el prestigio, la relevancia, la camaradería y la autoestima de ser genial te apasionará sea lo que sea a lo que te dediques”, indicó el empresario y autor del libro El álgebra de la felicidad.

Para continuar desarrollando su postura, Galloway bromeó: “Nadie crece pensando ?Me apasiona el derecho fiscal’, pero los mejores abogados fiscales de esta nación vuelan en aviones privados y tienen una selección mucho más amplia de compañeros de la que se merecen”.

“Luego pueden hacer cosas interesantes, lo que, por cierto, los hace estar apasionados por el derecho tributario”, añadió.

Para finalizar, el emprendedor dio un mensaje de aliento que fue recibido con especial atención por su audiencia: “El trabajo es duro, y cuando te encuentres con obstáculos y te enfrentes a la injusticia, que es común, empezarás a pensar: ?No me encanta esto’, ?Esto es molesto y difícil’, ?No debe ser mi pasión’. Esa no es la prueba de fuego adecuada”.

“Haz tus pasiones los fines de semana”, sentenció, finalmente, Scott Galloway.