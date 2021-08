¿Cuándo buscar inversión? Mi experiencia siendo inversor en el ecosistema emprendedor

En el gran panorama de ecosistema emprendedor he podido estar inmerso en varios frentes, desde el emprendedor que busca inversión, pero también desde la posición de inversor.

Esto fue luego del éxito de AlaMaula con eBay, decidí apoyar emprendedores y me empeñe en aprender a ser inversor.

Invertí en 10 startups: puse mucho dinero en cada una y la verdad no logré mi objetivo. Fue un proceso frustrante porque lo que quería era agregar valor, ser mentor, acompañar compartiendo experiencias, y no sólo ser un “inversor”.

En todos los casos comprobé que el dinero te aleja de la mentoría porque el emprendedor teme abrir todos los números porque hay capital de por medio. Sin esta experiencia previa, no hubiera comenzado con Torrenegra Accelerate, así que siempre hay que ver los puntos positivos.

Más allá que en algunas inversiones me fue bien y en otras mal, mi intención era realmente estar más cerca del emprendedor, quería “copilotear” su compañía y ese no es el rol del inversor. Cuando eres inversor te tratan como alguien lejano y quizás en aquellos años 2010, 2011, 2012 no se veía al inversor como mentor.

A la hora de invertir, lo que veía era si el equipo tenía un propósito, si estaban muy alineados, si eran complementarios, si manejaban las habilidades blandas, el estrés, si han pasado por quiebres.

Luego el análisis de los productos, cómo está la tecnología, los números y que tan prolijos son con las finanzas, conocer cada célula de la planilla con la cual manejan sus finanzas, sino no va a funcionar.

Lo más importante que aprendí es que los emprendedores no necesitamos tanto la inversión como el foco en validar producto y en Growth, pero a veces es más fácil salir a buscar inversión que arremangarse y ensuciarse las manos en el barro.

Sin duda alguna, el ser inversor ángel fue una experiencia que me dejó muchos aprendizajes y marcó mi camino; cambió mi perspectiva y me redireccionó a donde estoy hoy, acompañando emprendedores.

Abrazo emprendedor,

Diego Noriega