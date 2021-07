Una empresa tecnológica creará 5.000 puestos de trabajo en Argentina

El gigante de la tecnología Globant, considerado uno de los unicornios locales más grandes junto con Mercado Libre, detalló que creará 5.000 puestos laborales en Argentina en un proyecto que se concretará en el transcurso de los próximos cinco años.

Salvatierra, gerente general de la compañía, habló acerca de los planes de crecimiento y los vínculos con Argentina. Al ser consultado sobre lo puesto en marcha hasta el momento, el ejecutivo resaltó: “Uno de los objetivos para este año es crear 2.500 empleos y ya estamos en 1.300. Este año se van a terminar las nuevas oficinas de Córdoba y Buenos Aires y el próximo las de Tandil y Bariloche. Hay un plan muy agresivo de construcción de oficinas, con un concepto nuevo, para que sean un espacio de encuentro”.

Además, sostuvo que, si bien los esfuerzos del Gobierno por promover la Economía del Conocimiento a través de las nuevas leyes ayudan a la industria, no fue el disparador por el cual Globant decidió ejecutar esta estrategia de expansión: “No se pueden conectar la ley y las decisiones de inversión de Globant. Globant es argentina y siempre va a apostar por Argentina. Incluso el año pasado cuando la ley estaba en discusión, seguimos creciendo”.

“Crecimos 25% el año pasado. Hicimos el anuncio de Tierra del Fuego y no estaba la ley. Obviamente que nos sirve. Para Argentina, para la industria IT, es fundamental la ley de economía del conocimiento, pero el plan de expansión de Globant no está sujeto a eso. Estuviera o no la ley, Globant iba a seguir invirtiendo”, añadió.

Por otra parte, Salvatierra enfatizó en que el avance de la tecnología y las nuevas herramientas como la inteligencia artificial o el internet de las cosas no atentarán contra los puestos laborales: “Uno tiene que aprender, convivir y ver cómo la tecnología cada vez mejora nuestra calidad de vida. La industria tiene que ir todo el tiempo especializándose. El proceso de especialización es conocer las tecnologías. Con las tecnologías nuevas no es que desaparecen puestos”.

Y agregó: “Sobre todo en IA, en Globant la estamos usando para aumentar las capacidades de la organización y eso se puede extrapolar a otras empresas. En la Cámara de empresas del Polo Informático de Tandil vemos que hay que dejar de hablar de los trabajos del futuro, que nadie sabe cuáles serán, y hay que hablar de los trabajadores del futuro. Habrá seguro dos tareas fundamentales: entender la tecnología y desarrollarla”.