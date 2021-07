La suba del blue pone fin a estrategia de reclamar devolución de pasajes por cupo aéreo

Si alguien, en estos días de cepo turístico, pensaba cancelar su vuelo y reclamar la devolución del pago realizado, la suba del “blue” le puso fin a cualquier duda.

El tipo de cambio paralelo pasó, desde comienzos de junio hasta ayer, de $155 a $179. Dos meses antes, al inicio de abril, se conseguía a menos de $140. En este mismo período, el cambio oficial – por el que se calculan los precios de los pasajes – apenas subió de $98 a $101.

Con esta diferencia, quienes vendieron dólares billetes para pagar con pesos un ticket aéreo dos o tres meses atrás, si hoy pudieran recuperar ese dinero, tendrían que aceptar haber perdido unos U$S300 por pasaje.

Un ticket de U$S1.000, representaba $98.000 al oficial en abril. Sumando el Impuesto PAIS y anticipo de Ganancias, el valor subió a $170.000. En aquel momento, había que vender unos 1.200 dólares “billete”. En el hipotético caso de lograr recuperar ese dinero, podría comprar U$S950 al “blue”.

En un país con tanta inestabilidad, este tipo de operaciones dejan heridos. Eso queda claro en lo que sucede en el mercado turístico, desde la aplicación de un límite de ingreso de 600 personas diarias, que acumula varados argentinos en distintos países.

Los turistas tienen una gran incertidumbre.

Ante la incertidumbre, muchos viajeros que tienen fecha de partida para los próximos días deben decidir qué hacer antes de subirse a un avión.

Se estima que entre 80% y 90% de las compras de pasajes se hacen en pesos. Por ejemplo, casi el 40% del mercado está dominado por los sitios de internet, especializados en venta de turismo y todo se maneja en moneda local.

Esto se debe a que los viajeros prefieren pagan sus boletos con tarjeta, en algunos casos para acceder a cuotas, o porque aspiran a solicitar la devolución del adelanto de 35% del Impuesto a las Ganancias. No sólo las personas físicas adoptan esta estrategia sino, también, muchas empresas.

Con un mercado que opera en pesos, es lógico que se multipliquen las consultas a los operadores para asesorarse sobre los pasos a seguir. En la práctica, son muy pocos los que deciden reclamar la devolución del dinero. El motivo principal es su deseo de viajar. Si no es ahora, cuando sea posible.

La otra causa es que no es un trámite sencillo reclamar la devolución del dinero. Puede demorar meses o hasta un año y se paga en pesos a la cotización del día de compra. Con la volatilidad argentina, es asumir que se perderá mucho dinero. Los ingresos al país están actualmente restringidos.

También hay que tener en cuenta que muchos pasajes no tienen posibilidad de reprogramación o devolución porque fueron comprados con tarifas que no permiten cambios.

Es por eso que la mayoría de las personas que no estarían dispuestas a viajar sin garantía de regreso, buscarán reprogramas su vuelo para lo que resta del 2020 o 2021.

Ya es difícil conseguir fechas para Estados Unidos para meses como octubre, noviembre o diciembre.

Con más de un año con las operaciones aerocomerciales internacionales restringidas, hay miles de viajeros que van reprogramando viajes sobre reprogramaciones anteriores.

La otra consecuencia es el costo. Con tanta demanda, los asientos disponibles tienen una tarifa cara, muy por arriba del valor pagado..

El otro tema que preocupa a muchos viajeros son las confirmaciones de los vuelos. Hasta ahora hay previsibilidad hasta el 6 de agosto. Después todo es incierto. En esos casos, quienes tienen partida confirmada pero teme por el regreso, está en un problema.

Hay mucha gente que tiene fecha de viaje para después del 6 de agosto y también duda por la inseguridad para regresar. En este caso, tienen que esperar a que se confirme si su avión está habilitado para salir. Hoy no puede pedir devolución porque el vuelo no está cancelado. Si decide reprogramar, deberá afrontar un recargo. De lo contrario, no le quedará otra salida que subirse al vuelo o decidir perderlo.