De qué se trata el famoso “cuadrante del flujo de dinero” del gurú Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki logró adquirir una gran popularidad gracias a sus publicaciones, en particular la de Padre rico, padre pobre que se convirtió rápidamente en un auténtico bestseller. El cuadrante del flujo del dinero, en resumen, es la continuación de la obra por la cual el mentor norteamericano comenzó a tener reconocimiento. Publicada en 1998, está centrada en explicar los patrones mentales y de ingresos de las personas ricas y de la clase media, que a los ojos del autor son totalmente opuestas.

Qué es el cuadrante del flujo del dinero

Para Kiyosaki existen cuatro mentalidades que tienen una correlación con las formas de ganar dinero. Estas son descritas en un esquema con forma de eje cartesiano estructurado en cuatro cuadrantes. Los mismos serán ocupados por cuatro figuras: Empleado (E), Autoempleado (A), Dueño de negocios (D) e Inversionista (I). Todas las personas estamos de manera obligada en alguno de estos cuatro cuadrantes.

Entonces, el esquema conceptual de Kiyosaki alude a las diferentes maneras por las que se pueden generar ingresos. El empleado gana dinero en forma de salario trabajando para otra persona, mientras que el autoempleado lo gana haciendo ese trabajo para sí mismo. Ambas figuras se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante. Este es el lado en el que se centra la mayoría de las personas que son pobres o de clase media.

Por el otro lado, tenemos al dueño del negocio que posee una empresa que le brinda una ganancia, un dinero sin que él trabaje. También está presente la figura del inversor que gana el dinero a través de las inversiones que realiza. El inversor pone al dinero a correr para él. En estos casos, ambos se encuentran en el lado derecho del cuadrante. Este lugar del cuadrante, para Kiyosaki, es el que se jactan de ocupar los ricos.

El lado izquierdo

Acá están presentes las figuras del empleado y el autoempleado. Cuando hablamos de los primeros nos referimos a personas que buscan la seguridad y la garantía por encima del riesgo y de la riqueza. Es debido a esta razón que prefieren tener un salario seguro trabajando para una empresa en lugar de arriesgarse a emprender y trabajar para sí mismos y perder esa seguridad que les proporciona el ingreso puntual de su nómina. Se encuentran en una zona de confort de la que no desean salir.

El valor de la seguridad para los empleados es más importante que el dinero en sí mismo. Esta es la causa por la que anteponen la certidumbre a la posible consecución de unos ingresos muy superiores. La mayoría de las personas se encuentran en este primer cuadrante.

Los autoempleados son personas que desean ser su propio jefe o hacer las cosas a su forma, sin depender de un superior que les indique qué hacer o qué no hacer en materia laboral. Estas personas tienen una percepción diferente de la incertidumbre. El valor mayor del que se jactan es el hecho de ser ellos mismos los que determinan el precio de su trabajo.

Los autoempleados buscan la perfección. Tienen en su cabeza la idea de que nadie va a realizar el trabajo mejor que ellos. En este grupo de personas podemos encontrar a médicos, abogados, economistas o arquitectos, entre otras tantas profesiones. También están los monotributistas que tienen un pequeño emprendimiento. Por lo tanto, para un autoempleado es más importante la libertad que el dinero, aunque ello les suponga trabajar muy duro sin delegar funciones, ya que no confían en que otras personas puedan hacer el trabajo igual de bien que ellos.

El lado derecho

En el otro lado, tenemos a los dueños de las empresas y a los inversores. Los propietarios de las empresas son lo opuesto a los autoempleados. Al contrario que estos últimos, los empresarios prefieren estar en un entorno de gente muy inteligente, más incluso que ellos mismos, para que sean estos los que gestionan su negocio. El dueño de la empresa delega su trabajo, tal vez se limite a supervisar.

Un verdadero empresario podría abandonar su negocio durante un año o más y marcharse de vacaciones. Al volver encontrará su negocio en mejor situación financiera que cuando lo dejó. Por lo tanto, el empresario es el dueño de un sistema que contrata a personas inteligentes y cualificadas de los cuatro cuadrantes para que trabajen para él.

En el último cuadrante, encontramos al inversionista. Estas personas quieren ganan dinero con el dinero. O sea, no tienen necesidad de trabajar porque su dinero ya está trabajando para ellos. Es el lugar en el que se encuentran las personas más ricas del mundo. Los millonarios acaban necesariamente en este cuadrante, sin la preocupación de trabajar y se focalizan en hacer crecer continuamente sus inversiones, su patrimonio, su capital.

La libertad financiera está en el lado derecho

La conclusión a la que llega Kiyosaki es que la gente que vive en el lado izquierdo del cuadrante lo hace al límite, con las cuentas de la tarjeta de crédito al cuello. Claro que pueden ser un empleado o un autoempleado con éxito, poseer un empleo bien remunerado, haberse podido comprar una casa, haber podido comprar un buen coche al contado e ir de viaje por el mundo. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo podrán vivir con sus ahorros estas personas si dejasen de trabajar?

En tanto, en el lado derecho del cuadrante hay abundancia y no se da este problema. La seguridad no es un problema. La seguridad no le quita el sueño a nadie en este lado del cuadrante. Por esta razón, Kiyosaki invita a las personas a desplazarse del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante.

Kiyosaki no intenta hacer de su obra un manual de instrucciones, sino una suerte de guía bajo la cual cada una de las personas podrán instruirse por sí mismas para llegar a la tan ansiada libertad financiera.