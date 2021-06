Impuesto a las Ganancias: ¿cuándo llegará el pago del retroactivo 2021?

El retroactivo correspondiente a la devolución del impuesto a las ganancias por el período 2021 sigue estando en el centro del conflicto. Si bien, en abril se promulgó la ley que elevaba las bandas del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia de la cuarta categoría todavía no está lista la reglamentación por parte de AFIP.

A pesar de la celeridad con que se trató la norma, aún no se realiza la compensación del retroactivo correspondiente a 2021. La reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias está demorada y trascendió que el pago será en 5 cuotas, cuyo primer pago se espera que salga en los próximos días para que se pueda implementar sin problemas con la liquidación de sueldos y aguinaldos.

Sebastian Dominguez, socio de SDC Asesores Tributarios explicó: “El aguinaldo se puede pagar hasta el 30 de junio, por lo cual todavía hay tiempo para que se modifiquen los sistemas, igualmente no es óptimo esperar a último momento ya que puede haber problemas”.

Devolución

El empleador desde fines de abril está en condiciones de retener a los que cobran hasta 150 mil pesos si no hay dudas de que se encuadran en la situación de no tributar. Dominguez aclaró: “Por más que no esté la reglamentación, puede dejar de retener pero algunos empleadores no quieren correr riesgos y siguen reteniendo”.

El profesional agregó: “Para la devolución, nuestro consejo para el empleador era no devolver hasta que no esté la reglamentación. Si los empleadores realizaban la devolución en abril el monto alcanzaba el 100% y ahora la reglamentación va a decir que es en cuotas...no hay un procedimiento que puedan aplicar para devolver porque tiene que seguir una resolución de la AFIP que es la 4003. La Afip tiene que modificar esa resolución para decir cómo se devuelve y poder implementar la devolución”.

El caso de los empleados, es distinto ya que según el tributarista consultado, no pueden pedir a la AFIP la devolución porque estamos en el período fiscal en curso. Dominguez agregó: “Para que ellos pidan la devolución de forma directa deberían presentar la declaración jurada en 2021, cosa que no pueden, por lo cual están supeditados a que salga la reglamentación que indique cómo se debe devolver y que el empleador la implemente”.

El empleado ante la falta de normativa que lo perjudica podría plantear un recurso de amparo a la justicia y pedir a un juez que ordene la devolución ante la falta de reglamentación. Dominguez destacó: “No es conveniente hacer una presentación judicial teniendo en cuenta que los montos que se manejan para la devolución no son lo suficientemente altos para justificar dicha acción en la justicia”.

Modificaciones aprobadas

En el mes de abril, mediante el Decreto N.º 249/2021, el Gobierno Nacional promulgó la Ley N.º 27.617 que establece modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias. Los puntos principales fueron:

- El impuesto sólo alcanza a personas con salarios superiores a $150.000 brutos o jubilaciones por encima de 8 haberes mínimos.

- Se sube el piso mínimo a partir del cual se empieza a pagar el tributo.

- Se excluye del cálculo el pago del aguinaldo.

- Se exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta el mes de setiembre.

- Se elimina el tope de edad para deducir a los hijos por discapacidad.

- Se permite la deducción por pareja conviviente.