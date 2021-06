Bitcoin: por qué hubo una fuerte corrección

A pesar del impulso alcista generado por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, Bitcoin cerró la semana con un fuerte revés en su precio retrocediendo un 15%, hasta los 34.000 dólares en tan solo 2 horas. Por su parte el Banco Mundial se manifestó en contra de de El Salvador, diciendo que no puede apoyar la medida debido a preocupaciones "ambientales y de transparencia".

A medida que la criptomoneda se vuelve cada vez más común, con más instituciones financieras, empresas como PayPal, Visa y Tesla competirán para utilizar esta tecnología de forma sostenible. En este sentido Ripple (Cuyo ticket es conocido como XRP) se ha asociado con Energy Web (EW) y Rocky Mountain Institute (RMI) para descarbonizar las cadenas de bloques públicas. Ripple también se comprometió a lograr el cero neto de carbono para 2030 o antes.

Siguiendo las noticias “bullish” relacionadas con la escalabilidad y la adopción del BTC, el gigante Kraken podría seguir los pasos de Coinbase al convertirse en el próximo Exchange con sede en los Estados Unidos en ser una empresa que cotice en bolsa.

El CEO de Kraken, Jesse Powell, ha revelado que el Exchange podría hacerse público antes de fines de 2022.

A su vez Bitfarms comenzará a cotizar en el Nasdaq, el 21 de junio. Con el ticker $ BITF, se convertirán en el minero #Bitcoin que cotice en bolsa más grande de América del Norte utilizando más del 99% de electricidad renovable hidroeléctrica.

Finalmente, Grayscale la firma tras el fondo de inversión Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ha publicado una lista inicial de activos que están dispuestos a incluir en su familia de inversiones. En Cripto desde Cero te traemos la lista completa con su Ticket correspondiente:

1INCH (1inch)

Aave (AAVE)

Bancor (BNT)

Cardano (ADA)

Compound (COMP)

Cosmos (ATOM)

Curve (CRV)

EOS (EOS)

Flow (Dapper Labs - Flow)

Internet Computer (ICP)

Kava (KAVA)

Kyber Network (KNC)

Loopring (LRC)

MakerDAO (MKR)

NEAR (NEAR)

Numerarire (NMR)

Polygon (MATIC)

Polkadot (DOT)

Ren (REN)

Reserve Rights (RSR)

Solana (SOL)

Stacks (STX)

Sushiswap (SUSHI)

Synthetic (SNX)

Tezos (XTZ)

The Graph (GRT)

Uniswap (UNI)

Universal Market Access (UMA)

Yearn Finance (YFI)

0x (ZRX)

Y te decimos como siempre.. always do your own research!!