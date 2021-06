El Gobierno anunciaría un bono para jubilados y pensionados: ¿cuándo?

Fuentes de Gobierno deslizaron el rumor de que en los próximos días se anunciará un bono para jubilados y pensionados. Por ahora, son rumores, sin embargo, aseguran que se está tratando el monto y el alcance que tendrá esta medida económica.

El Gobierno nacional, así, intentará compensar la pérdida incesante que sufre el bolsillo de la población argentina. Entre esa población, por supuesto, se encuentran los sectores más golpeados; entre ellos, las personas jubiladas.

Jubilados y pensionados forman parte de los sectores más golpeados por la pandemia

Además de deslizar el rumor, detallaron a Clarín, que la medida alcanzaría, por supuesto, a las pensiones y jubilaciones más bajas, y que podría entregarse en un solo bono en el mes de julio, o bien en dos instancias que concretarían entre julio y agosto.

De momento no hay anuncios oficiales y juega simplemente la expectativa, pero la medida podría colaborar a contrarrestar la pérdida económica por la inflación que, con una suba promedio de los precios del 3% en junio, durante primera mitad de 2021 sumará el 25,1%, lo que representa una pérdida inter-semestral del 3,1%.

Basados en los últimos datos, puede cotejarse que el próximo aumento de las jubilaciones recién será en septiembre, por lo que, al ritmo que la inflación viene, la pérdida real jubilatoria del 3,1% a junio en los 8 meses ascendería al 8,7%.

MDZ se comunicó con Augusto Grilli, responsable de Prensa de Carlos Gallo, Jefe Regional Cuyo de Anses, y aseguró que de momento no hay ningún anuncio ni adelanto oficial, pero que "seguramente están tratando algo". Sin embargo, y como para no generar adelantos de prensa prematuros, insistió en que desde el organismo no pueden confirmar la medida.