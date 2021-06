Qué pasará con nuestras inversiones cuando el dólar suba

Por Gonzalo Andrés Castillo

Cuando el dólar sube, muchos ahorristas argentinos pierden poder adquisitivo porque sus ingresos se encuentran en pesos. Sin embargo, al tener inversiones, la situación puede ser diferente.

Plazo fijo

En el caso de un depósito a plazo fijo en pesos, la pérdida de poder adquisitivo puede ser completamente destructiva. Debido a que el periodo mínimo de inversión es de 30 días, no se cuenta con la liquidez suficiente como para dolarizar la cartera rápidamente. De esta forma, este vehículo de inversión no solo no protege contra la inflación, sino que también sufre en épocas de devaluación.

Cedears

Por otra parte, en caso de una suba del dólar, los Cedears salen victoriosos. Estos Certificados de Depósito Argentinos, que representan acciones que cotizan en el exterior, siguen la evolución del dólar CCL, lo que significa que suben o bajan en una proporción similar (siempre y cuando la acción subyacente del extranjero se mantenga estable). Debido a esta cualidad, sirven como alternativas de inversión para protegerse de una eventual devaluación.

Obligaciones negociables

En el caso de las obligaciones negociables o bonos corporativos, todo depende de la moneda en la que coticen. Normalmente, en épocas de inestabilidad cambiaria, esta clase de activo se mueve de la misma forma que el dólar, ya que posee un valor intrínseco. Además, la renta en moneda dura que reparte de manera trimestral no se vería afectada, al contrario, equivaldría a una mayor cantidad de pesos al vender los dólares a un tipo de cambio mayor.