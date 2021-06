Cofundador de reconocido exchange de criptomonedas cree que bitcoin tiene mucho potencial

Por Gonzalo Andrés Castillo

En las últimas semanas, el precio de bitcoin ha estado cayendo de manera abrupta. Como consecuencia, muchos analistas comenzaron a afirmar que el comienzo del fin de la criptomoneda había llegado y que solo era cuestión de tiempo para que desaparezca. Sin embargo, otros especialistas del sector creen todo lo contrario, como Eric Demuth, cofundador y actual director ejecutivo del exchange Bitpanda.

Recientemente, durante una entrevista realizada por Cointelegraph, el empresario indicó que “el 2021 está siendo un año de enormes desafíos” para bitcoin y el resto de criptomonedas.

“Unos retos a los que el Bitcoin se está enfrentando de manera satisfactoria. Las tendencias subyacentes no son nuevas; las criptomonedas se han convertido en el principal depósito de valor para muchos nativos digitales”, agregó.

Posteriormente, el empresario hizo referencia a la participación de grandes compañías en el ecosistema de los activos digitales, indicando que se trata de un factor que influye en el humor de los inversores minoristas: “Esta confianza se ha disparado en los últimos nueve meses tras las inversiones realizadas en estos activos por los principales players instituciones y gestores de fondos”.

“Esta oleada de inversiones institucionales, que no se han visto afectadas ante ciertas noticias publicadas durante la última carrera alcista del Bitcoin, han demostrado el valor y la viabilidad de este activo como depósito de valor seguro”, agregó.

A su vez, Demuth opinó acerca del futuro de bitcoin y de su potencial como alternativa de inversión: “En mi humilde opinión, el bitcoin ha venido para quedarse. No obstante, invertir es una decisión muy personal que debe ser tomada por uno mismo. Si es una buena inversión o no, también es algo que debe evaluarse desde la comprensión de nuestras propias finanzas”.

A modo de cierre, el ejecutivo a cargo de Bitpanda destacó que las recientes bajas de precio de bitcoin son correcciones completamente normales en esta clase de activos y que, a pesar de ellas, tanto BTC como el resto de criptodivisas podrían continuar su camino alcista en lo que va del año: “Aunque no me gusta hablar de cifras exactas, en mi opinión, las criptomonedas no han alcanzado todavía, ni de lejos, todo su potencial. No me sorprendería ver otro máximo histórico este año”.