El bitcoin podría llegar a USD 250.000 en próximos ciclos

Por Gonzalo Andrés Castillo

Durante 2020, bitcoin subió un 304,89%, permitiendo que la criptomoneda se posicione cerca de los USD 29.000. Durante 2021, rondó los USD 65.000, causando la sorpresa de muchos inversores que no tenían fe en el activo. Ahora, según comenta el reconocido trader Daniel Muvdi, bitcoin podría volver asombrar al público al llegar a los USD 250.000.

“En los análisis recientes que he realizado, he indicado que los precios que estamos viendo de proyección para bitcoin pueden alcanzar los USD 100.000 o más, teniendo en cuenta patrones como la fractalidad; no obstante, es posible que, estando en la zona de los USD 100.000, se podría dar una corrección”, indicó el especialista en una entrevista reciente.

Posteriormente, Muvdi comentó que la tendencia de “ojos rojos” que adoptó la comunidad cripto haciendo referencia a la marca de precio de los USD 100.000 de bitcoin podría ser un disparador para que el precio se impulse aún más. “Esto es una teoría, pero haciendo un análisis y teniendo en cuenta los ciclos de bitcoin, el aumento del precio en los últimos “rally” y otros factores como el halving, el precio podría llegar hasta USD 120.000 o, incluso, a USD 250.000 en los próximos ciclos”, detalló el trader.

Sin embargo, a pesar de la buena noticia para los inversores de la divisa digital, el experto en trading de criptomonedas comenta que esta situación podría darse luego de un contexto de alta volatilidad, con muchas bajas de por medio: “Yo creo que sí llegamos a los 100k este año, pero antes de eso vamos a ver unas correcciones, no creo que vaya a ser un movimiento lineal. Me parece que vamos a ver bastante volatilidad de aquí a los USD 100.000, pero es muy posible que los alcancemos este mismo año”.

Para finalizar, Daniel Muvdi opinó sobre la alta correlación que existe entre bitcoin y el resto de criptomonedas, la cual genera que las más pequeñas sigan al gigante: “Una de las cosas que debemos tener claras es que bitcoin va a seguir siendo, quizás, el líder esta revolución y va a ir llevando a las criptos con él”.

“Con base en ello, vale la pena diversificarse un poco porque no todos van a moverse como bitcoin, aunque así pareciera. En este momento está muy correlacionado el mercado, pero va a ir cambiando con su madurez”, indicó el operador.