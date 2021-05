El socio de Warren Buffett tiene algunos consejos para darte

Por Gonzalo Andrés Castillo

Aunque del dúo de inversores el más popular es Warren Buffett, lo cierto es que Charlie Munger también es una persona extremadamente sabia. A continuación, algunas frases de él que te permitirán mejorar tu vida.

Sobre el aprendizaje

“En toda mi vida, no he conocido a personas sabias que no leyeran todo el tiempo: ninguna, cero. Te sorprendería lo mucho que lee Warren y lo mucho que leo yo. Mis hijos se ríen de mí. Creen que soy un libro con un par de patas que sobresalen”.

“Veo constantemente a personas que no son las más inteligentes, a veces ni siquiera las más diligentes, pero que son máquinas de aprendizaje. Se van a la cama todas las noches un poco más sabios que cuando se levantaron y eso es de gran ayuda, especialmente cuando tienes un largo camino por delante”.

“Adquiera sabiduría mundana y ajuste su comportamiento en consecuencia. Si su nuevo comportamiento le da un poco de impopularidad temporal con su grupo de compañeros, entonces al diablo con ellos”.

Como se puede apreciar, Charlie Munger recomienda dedicar parte del tiempo a leer y aprender nuevos temas. Al fin y al cabo, la sabiduría nace del conocimiento.

Sobre el dinero

“Me resulta mucho más fácil encontrar cuatro o cinco inversiones en las que tengo una probabilidad bastante razonable de acertar en que están muy por encima del promedio. Creo que es mucho más fácil encontrar cinco que encontrar cien”.

En reiteradas ocasiones, tanto Charlie como Warren han afirmado estar en contra de la excesiva diversificación. Si se cuenta con el tiempo, la energía y los conocimientos necesarios, siempre es mejor escoger una pequeña cantidad de activos de calidad que simplemente optar por comprar muchos injustificadamente.

“El capitalismo sin fracaso es como la religión sin infierno”, afirma Munger. Para él, fracasar en los negocios no es algo malo, ya que es parte de las reglas del juego. En muchas ocasiones, de no haber fracasado económicamente, algunos emprendedores no serían los empresarios que son hoy en día.

Sobre la vida

“Hemos tenido suficiente sentido común cuando algo está funcionando muy bien para seguir haciéndolo. Yo diría que estamos demostrando lo que podría llamarse el algoritmo fundamental de la vida: repita lo que funciona”.

“No tienes mucha envidia, no tienes mucho resentimiento, no gastas en exceso tus ingresos, te mantienes alegre a pesar de tus problemas, tratas con gente confiable y haces lo que se supone que debes hacer. Todas estas reglas simples funcionan muy bien para mejorar su vida”

A sus 97 años de edad, Charlie tiene mucha experiencia que compartir con los más jóvenes y cree que todo se resume en un único aspecto: hacer las cosas simples y repetirlas siempre y cuando funcionen bien.