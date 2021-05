Por qué cierra el mes con ventas de autos tan bajas como en mayo del 2020

Hoy se conocerá un dato que mostrará que el sector automotor frenó la leve recuperación que estaba insinuando. La asociación que agrupa a las concesionarias de autos (ACARA) difundirá las cifras de cierre de mes en materia de patentamientos de 0km con un volumen de operaciones similar al de mayo del 2020.

Se estima que el mercado rondará en 21.000 unidades. Hasta dos viernes atrás, antes del inicio de la última semana de restricciones, se habían contabilizado 18.000 vehículos. Este lunes volverán a trabajar los registros automotores de todo el país y, depende el ritmo de impriman, se podrían sumar unas 3.000 operaciones más.

Con este volumen el mes quedará a igual nivel que el mismo período del año pasado lo que es una señal preocupante.

En mayo 2020, el país se encontraba en medio de una cuarentena bien estricta. De hecho, hasta inicio de ese mes, los registros no funcionaron y las concesionarias de autos, en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la región con más peso, recién pudieron volver a atender al público a partir del 15 del mes, por lo que en la primera quincena se comercializó de forma virtual.

Con locales cerrados y el poco conocimiento, tanto de compradores como de vendedores, de esta modalidad, la actividad estuvo limitada. A esto se sumó que las fábricas también estuvieron cerradas, desde el 20 de marzo, y su retorno a la producción estuvo plagado de complicaciones.

Por ese motivo, que los patentamientos de este mes se ubiquen en el mismo nivel de doce meses atrás muestra que el sector no está reaccionando como se es esperaba.

Es cierto que en la última semana no hubo operaciones pero en las tres primeras se trabajó con la normalidad que se viene operando desde hace meses.

De no haber tenido este freno, las ventas podrían haber llegado a 28.000, dicen en el sector. Lo concreto es que mayo es el primer mes del año en que las operaciones no crecen respecto al 2020. En el primer bimestre, la suba era de 10%. Marzo y abril no pueden compararse debido a que, un año atrás, comenzaba la cuarentena.

Sin embargo, mayo actual termina con igual volumen de operaciones pero con una semana más de actividad mucho más normal que un año atrás.

Hay dos motivos principales que explican esta situación. Por un lado, el aumento de los precios de los 0km, con salarios que no acompañan estos incrementos, golpean el poder adquisitivo.

Además, si bien el año pasado, el país venía en crisis, todo el segundo semestre del 2020 y lo que va del 2021, se profundizó la gravedad de la situación económica por cierres de empresas, sectores que no están operativos y pérdidas de puestos de trabajo.

Eso es lo que se siente en el segmento de los 0km más accesibles. Por ese motivo, la mayoría de las marcas están comenzando a ofrecer descuentos en algunos modelos y se multiplican las propuestas para la compra a crédito. Si se compara con 2019, este mayo quedará por debajo ya que, dos años atrás, se habían patentado 36.000 vehículos.

Pero también es cierto que existe faltante de vehículos. Esto se percibe en los segmentos medios y altos de 0km importados – por las trabas aduaneras - o en algunas marcas de pickups nacionales.

La incertidumbre es lo que puede suceder en los próximos meses por la situación sanitaria. Los cierres, controles y miedo a los contagios pueden prolongar hasta la llegada de la primavera un cuadro de inestabilidad que hace difícil pronosticar a cuánto llegará el mercado en 2021.