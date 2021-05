El Gobierno impulsa la inclusión financiera

Por Gonzalo Andrés Caastillo

El pasado viernes 30 de abril se realizó una nueva reunión del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, la entidad interministerial que tiene el objetivo de elaborar e implementar una estrategia de inclusión financiera para desarrollar políticas de acceso universal a servicios financieros y bancarios.

Realizada de forma virtual, a la junta asistieron referentes de la Presidencia de la Nación; Jefatura de Gabinete; Ministerio de Economía; Desarrollo Productivo; Desarrollo Social, de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Banco Central de la República Argentina (BCRA); Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Durante la reunión, el secretario y presidente del Consejo realizó un balance de los puntos centrales que promovieron la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2020-2023, entre los cuales se encuentran que el acceso y uso sostenido de servicios de crédito y modos de pago electrónico se conviertan en políticas de Estado para reducir las brechas sociales, territoriales y de género en los próximos años.

“El COVID-19 cambió radicalmente gran parte del diagnóstico de la ENIF, intensificando mundialmente el uso de medios de pago y canales de acceso digitales”, afirmó Mariano Sardi, secretario de Finanzas. “La pandemia profundizó la necesidad de la inclusión y educación financiera, particularmente en los sectores más vulnerables”, indicó.

A su vez, Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, explicó que se está trabajando en una nutrida agenda para que “el sistema tributario no discrimine según el tipo de pago electrónico”. “Queremos que todos los medios tengan el mismo tratamiento para no discriminar un producto en relación a otro”, indicó, y concluyó: “También estamos trabajando para que las micro y pequeñas empresas tengan un tratamiento tributario especial, y que no estén alcanzadas por retenciones o percepciones”.

Por su parte, Leandro Toriano, subsecretario de Servicios Financieros y vicepresidente del Consejo, destacó que “algunos de los objetivos de la ENIF se vieron en parte cumplimentados por las nuevas necesidades que generó la pandemia producto del COVID-19”. Sin embargo, aclaró que “aunque el acceso a cuentas bancarias se vio fuertemente acelerado a raíz de la implementación de los programas de asistencia que brindó el Estado Nacional, principalmente el IFE y el ATP, el uso cotidiano es todavía limitado al retiro de efectivo”.

“Es necesario trabajar en el acceso y en la educación financiera para continuar cambiando la realidad y generando políticas públicas inclusivas para toda la sociedad”, detalló Toriano.

Finalizando la reunión, Claudia Simonte, encargada de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera, comentó: “Estamos trabajando en la etapa final del rediseño del Plan Nacional de Educación Financiera. Buscamos dotarlo de una vocación territorial a través de la formación de formadores, que es el eje de implementación que nos permitirá formar referentes de la comunidad que faciliten el conocimiento financiero en todo el territorio nacional”.