Los 6 consejos para ahorrar en casa

Para ahorrar dinero al llevar las finanzas familiares, es necesario seguir una serie de pautas sumamente importantes, las cuales deben ser consideradas por todos los integrantes del hogar para que su aplicación sea más eficaz.

1. Apagar luces innecesarias

Aunque puede resultar bastante obvio, no todas las personas tienen el hábito de apagar las luces de habitaciones que no se están utilizando. Si bien en el corto plazo esta mala costumbre no representa un gasto muy grande, con el paso de los años puede traer algún que otro dolor de cabeza (y de bolsillo).

2. Utilizar lamparitas y electrodomésticos eficientes

Lógicamente, para ahorrar dinero en casa se recomienda utilizar lamparitas de bajo consumo y electrodomésticos que sean eficientes energéticamente. Además de prestarle atención a las herramientas y posibilidades que otorgan el horno eléctrico, el lavarropas, la heladera, etc., también hay que tener en cuenta que su consumo no sea muy elevado.

3. Utilizar agua fría en vez de caliente

A su vez, para ahorrar dinero en las finanzas hogareñas es importante utilizar agua fría en lugar de caliente cuando sea posible. Evidentemente, al bañarse es necesario usar el agua caliente, pero en otras situaciones no tanto, por lo que estaríamos gastando energía al calentarla de manera innecesaria.

4. Revisar los servicios de conectividad

Con el paso del tiempo, es normal ir rotando de compañías de telefonía, televisión e internet, por lo que puede suceder que muchos servicios provengan de diferentes compañías. En este caso, se recomienda analizar la situación y optar por un único proveedor que brinde ofertas en las que las tres soluciones tengan un descuento.

5. Armar un presupuesto

En todo tipo de finanzas personales, armar un presupuesto es indispensable para ahorrar dinero y crecer financieramente, y el dinero del hogar no es la excepción. En este caso, se recomienda realizar una proyección de gastos para saber exactamente y ser consciente de cuánto dinero sale y cuánto queda disponible para ahorrar e invertir.

6. Reciclar y reutilizar

Por último, se recomienda reciclar y reutilizar siempre que sea posible. Frascos de mermelada, botellas de vidrio, cajas de zapatos, y demás objetos que no se deterioran pueden tener una segunda vida cumpliendo otros roles. De esta forma, se podrá ahorrar el dinero que costaría reemplazarlos por bienes nuevos.