Qué puede pasar con las criptomonedas en Argentina

Por Gonzalo Andrés Castillo

Durante una entrevista realizada por el medio Cointelegraph, Víctor Atila Castillejo Arias, abogado que se desempeña como asociado en AJ Law Advogados, analizó brevemente la situación actual regulatoria en Argentina con respecto a las criptomonedas y afirmó que el mercado ya se encuentra lo suficientemente maduro como para aceptar ciertas regulaciones.

“A mi criterio, el mercado de los criptoactivos en general ya se encuentra maduro como para intentar algunas regulaciones. Especialmente para establecer algunos derechos u obligaciones que acomoden algunas asimetrías que se dan en todo mercado incipiente”, indicó el especialista.

“Muchas veces, cuando hablamos de regulación tenemos posturas bipolares como regulación sí o regulación no. Creo que hay que entender que las criptomonedas y demás criptoactivos no existen a pesar de la regulación. Existen gracias a la regulación”, agregó.

Para ejemplificar su postura, Víctor Castillejo mencionó el caso de la Constitución Nacional, enfatizando en que, sin ella, todavía la sociedad estaría discutiendo cuestiones “mundanas y básicas”. De acuerdo al profesional, gracias a esta clase de leyes y regulaciones se puede desarrollar un determinado ámbito.

“Por eso no creo que la discusión sea regulación sí o regulación no. Es una cuestión de grado. En este sentido, yo no veo a la regulación como algo necesariamente malo”, expresó, y añadió: “Una mala regulación puede tener malas consecuencias. Por el contrario, una buena regulación puede ser superimportante para que la industria florezca como todos queremos que lo haga”.

Posteriormente, el experto fue consultado sobre la posibilidad de que el Congreso debata las iniciativas de regulación con seriedad, a lo que respondió: “Yo creo (y deseo) que sí. Sé que ha habido muchos proyectos dando vueltas, pero por ahora el único que se encuentra presentado es el 6055-D-2020 de fines del año pasado”.

“Si bien creo que el debate será serio, es necesario también advertir que la materia de Bitcoin, Blockchain y de criptoactivos toca muchas áreas del derecho. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso en la discusión”, comentó, y concluyó: “Lo otro a tener en cuenta es que esta tecnología aparece en un contexto donde las nuevas tecnologías ya nos presentan un montón de desafíos que todavía ni nos hemos sentado a discutir”.

