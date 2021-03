Los anillos low cost disponibles en Zara que recomienda Chiara Ferragni

La moda siempre está en busca de inspiración para impulsar las tendencias. Es el caso de la vuelta a los 90's, una década que regaló el actual amor los colores flúor, los jeans cuadrados, cortos y de cintura alta, las camperas de cuero negras y las hombreras. Así, las líneas de diseño van y vuelven siempre en un eterno círculo de inspiración cuando se trata de estilo y looks.

Es el caso de una nueva “trend“, esta vez en materia de joyería, que impuso la influencer italiana Chiara Ferragni desde su cuenta de instagram, en donde la siguen más de 22.7 millones de seguidores.

Fuente. Instagram Chiara Ferragni

Ya desde hace tiempo comenzó a mostrar el look de sus manos luciendo unos anillos de cristal de colores en tonos súper vibrantes que provocan furor.

Al ser de buen tamaño, no pasan desapercibidos y agregan un toque distinguido a cualquier look que se elija, ya sea de día o de noche.

Aportan brillo y parecen una joya de verdad aunque en realidad ¡son súper baratos!

Es frecuente encontrarlos en tiendas fast fashion, como, en este caso, en Zara.

La colección inspirada en la década de los 90's se llama Glass Collection y las piezas están realizadas en cristal inyectado. Algunos son una sola pieza, otros están engarzados en una base que se une a la circunferencia del anillo.



Los hay en varios tonos y diseños. Todos apuestan a lo que se usaba por aquellos años en donde los lucían Winona Ryder, Kate Moss o Liv Tyler. Sin duda, se trata de un accesorio especial, con mucha personalidad, que le aportan un toque de glamour a cualquier outfit.

¿Te animarías a llevarlos? Fuente. Zara



Esta moda está en tendencia en distintos países del mundo y no distingue entre latinas, europeas o norteamericanas. De hecho, la misma Jennifer Lopez decidió mostrar su colección de anillos low cost en una foto de sus redes sociales. No sabemos si los adquirió en Zara (lo que es low cost para JLO seguramente incluya algún brillante o piedra extra), pero sí sabemos que este modelo de accesorio se puede conseguir en tiendas más accesibles para quienes deseen componer el look sin gastar demasiado.

Fuente: Joven y Guapa

El toque extra estará en enfocarse en el nail art. Colores vibrantes, uñas mega largas XXL y tonos poco comunes completarán el look de los anillos más cool de la temporada. "Más es más".