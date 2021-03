Cuántos dólares tienen en el colchón los argentinos

A pesar del duro cepo cambiario que rigió durante todo 2020, los argentinos se la ingeniaron para acumular más dólares el año pasado. En total, unos USD 8.270 millones se agregaron a las tenencias de las empresas y familias sin que se transformen en depósitos bancarios. Al cierre del año, los residentes locales tenían guardados en cajas de seguridad, fuera del país, en el colchón o en bancos del exterior unos USD 231.937 millones. Sólo USD 7 de cada USD 100 están depositados en bancos y el resto se encuentra fuera del sistema.

Los datos surgen del informe "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa" publicado ayer por el Indec. La dinámica muestra que el crecimiento de las tenencias de divisas de los argentinos se desaceleró fuerte el año pasado, aunque no se frenó.

En los dos años previos de corrida cambiaria y mercado sin cepo, las cifras habían sido mucho más altas que el año pasado: en 2019 los argentinos habían guardado USD 32.687 millones mientras que en 2018 habían sumado casi USD 24.000 millones.

Otra dato preocupante es que a lo largo de 2020 la cantidad de dólares depositados en bancos locales no paró de caer. El stock de depósitos en moneda extranjera del sector privado cayó USD 3.514 millones para cerrar el año pasado en USD 15.934 millones.

De esta manera, sólo el 6,87% de los billetes están dentro del sistema. El resto, USD 216.003 millones, están en el colchón, en cajas de seguridad o en bancos del exterior.

Los datos de Posición de Inversión Internacional no se refieren solamente a los dólares declarados ya que también permiten calcular el dinero sin declarar.

La cifra de USD 216.003 millones propiedad de residentes en el país que están fuera del sistema impacta por sus dimensiones. Por ejemplo, es casi 5,5 veces las reservas internacionales con las que cuenta Argentina, que para el momento en el que se realizó el informe estaban en USD 39.387 millones. Los dólares propiedad de argentinos que sí están depositados en bancos forman parte de esas reservas, pero todo el stock que está fuera del sistema no se cuenta.

Los datos del Indec llegan a 2006 y muestran que en la última década la cantidad de dólares que guardan los argentinos subió 106% desde 2010. En el mismo período, los depósitos en dólares crecieron sólo 35%.

Esta desconfianza en el sistema bancario repercute de manera muy negativo en el acceso al crédito. "El resultado es que Argentina es uno de los países de la región con menos crédito en relación al producto de la región. Por debajo del 15% del PIB, un nivel muy bajo. Porque si vos no tenés crédito no tenés inversión, si no tenés inversión no te podés desarrollar y si no te podés desarrollar la pobreza nunca va a bajar. Entonces es fundamental que los ahorros, en dólares o en pesos, estén en el país para que el sector público y el sector privado se puedan financiar en el país", explicó un especialista consultado por Infobae.

"Esto lo que te quita es potencial de crecimiento. Si vos tenés más depósitos vas a tener más préstamos. Lo que pierde Argentina es financiamiento, bancos con mayor intermediación financiera y más endeudamiento local del Tesoro. Porque mucho se critica el endeudamiento externo, pero parte de eso ocurre porque no tenés financiamiento interno. Eso obliga al sector público a endeudarse con el exterior o con el Banco Central, y al sector privado directamente lo obliga a no endeudarse y crecer poco", explicó la dinámica Martín Polo de Cohen.