Mascarilla10: el ecommerce español que apuesta todo a la calidad de sus mascarillas

La Organización Mundial de la Salud, junto con diversas instituciones científicas, expertos e investigadores de la Covid-19, recomienda a la población mundial el uso de mascarillas para disminuir el riesgo de contagio. En este sentido, Mascarilla10 ofrece mascarillas reutilizables homologadas tan innovadoras como seguras, y capaces de brindar la mayor filtración bacteriana del mercado hasta un 99,9% de efectividad.

Mascarilla10 es sinónimo de seguridad y calidad

La crisis sanitaria producto de la pandemia de la Covid-19 ha llevado a la población mundial a buscar los mejores productos que les permitan vivir una nueva normalidad sin temor a contagiarse con el coronavirus. Es así, como la empresa española Mascarilla10 ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para proporcionar las mejores mascarillas higiénicas reutilizables y mascarillas FFP2 NR. Además, pretenden contribuir a la economía nacional apostando por un producto que se fabrica íntegramente en España, generando empleo para más de un centenar de españoles. De esta manera, comprar en Mascarilla10 significa apostar por el producto nacional y la calidad, y es por eso que ha logrado convertirse en el distribuidor oficial de Airnatech. Gracias al equipo multidisciplinario que está detrás de esta importante marca, sus dos mascarillas, Airnatech Plus y FFP2 NR son consideradas una de las más seguras en el mundo.

Entre las principales razones por las que los productos de Mascarilla10 poseen máxima seguridad y confort, se destacan:

Filtración del 99,9%: Estas mascarillas higiénicas proporcionan un 99,9% de filtración bacteriana, ideal para disminuir el riesgo de contagio a la Covid-19.

Diseño EVO: Los productos higiénicos de Mascarilla10 presentan un diseño innovador con respecto a las mascarillas convencionales, ya que permite hasta un 40% más de respirabilidad.

Alta durabilidad: En comparación con mascarillas convencionales y comunes, las mascarillas Airnatech Plus de Mascarilla10 están diseñadas para aguantar hasta 20 lavados según un ensayo de AENOR.

Mascarillas FFP2 y Airnatech Plus: producción nacional con reconocimiento internacional

En la actualidad, Mascarilla10 dispone de dos tipos diferentes de mascarillas en el mercado: la Airnatech Plus y la FFP2. Aunque ambas tienen algunas características diferentes, lo cierto es que están fabricadas bajo altísimos estándares de calidad y seguridad.

No en vano, estas mascarillas cuentan con el respaldo de dos importantes organismos certificadores. De esta manera, las Airmatech Plus cuentan con el aval del Instituto Tecnológico Textil (ATEX) y las mascarillas FFP2 han sido certificadas por la British Standards Institution (BSI). Además, tanto la mascarilla FFP2 como la Airmatech Plus son fabricadas 100% en España utilizando tecnología punta proveniente de Alemania y Japón, que permite utilizar sistemas de realidad aumentada y control de calidad insuperables durante su producción.

Sin embargo, es necesario destacar que cada una de estas mascarillas están diseñadas para satisfacer las necesidades y preferencias de cada usuario. Así, la FFP2, de una calidad y acabado superiores, es una mascarilla no reutilizable, a diferencia de la Airnatech Plus que soporta hasta 20 lavados. Asimismo, ambos productos también deben su éxito y popularidad actual a que han sabido mezclar altos estándares de seguridad, protección y confort con colores vivos y fácilmente combinables con cualquier tipo de estilo y tendencias de moda.

¿Por qué comprar un producto de Mascarilla10?

Las mascarillas son un producto que continuará entre la población mundial algún tiempo más de lo previsto. Por esta razón, no solo es importante que cada persona utilice una mascarilla al salir de casa: también es necesario contar con un producto de calidad y con alto índice de filtración bacteriana. En este sentido, Mascarilla10 es una referencia nacional, ya que no solo pretende seguir vendiendo miles de mascarillas dentro de las fronteras de España, sino que insiste en ofrecer con cada uno de sus productos los estándares de seguridad y calidad más altos del mercado.

Quienes compran una mascarilla FFP2 desechable o una Airnatech Plus reutilizable, tiene la garantía de contar con un elemento certificado y respaldado por importantes instituciones como BSI Group o AITEX, además de disfrutar de la confianza y tranquilidad que proporciona una mascarilla de seguridad tangible. Por otra parte, los productos de Mascarilla10 poseen una ingeniería capaz de proporcionar la comodidad y el confort necesario para la rutina diaria, gracias a su alto porcentaje de respirabilidad en comparación con las mascarillas convencionales. Asimismo, cuentan con un diseño fresco e innovador que funciona como el complemento perfecto para acompañar a las últimas tendencias de moda.