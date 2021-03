Martín Guzmán se reunió con representantes de fondos de inversión

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hoy en Nueva York los objetivos, proyecciones y planes macroeconómicos de la Argentina ante representantes de fondos de inversión, en el marco de la agenda que desarrolla en Estados Unidos que se completará la próxima semana con reuniones con directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.



En ese marco, Guzmán enfatizó que "la administración del presidente Alberto Fernández está trabajando para resolver los problemas estructurales que enfrenta el país" y, en ese sentido, afirmó que el Gobierno apunta a la articulación de reglas de juego con los sectores generadores de divisas para potenciar el crecimiento de las exportaciones.



El ministro también subrayó la necesidad de respetar la sostenibilidad fiscal como un pilar de la estabilidad económica.

Luego de muchas reuniones por zoom y un histórico acuerdo de reestructuración de deuda, hoy en Nueva York tuvimos un encuentro productivo con inversores que participaron de ese proceso.



Seguir construyendo entendimientos contribuye a profundizar la estabilización de la economía. pic.twitter.com/QPlNuymTv0 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 19, 2021

“Estamos trazando un camino consistente y sostenible para la Argentina, con previsibilidad y reglas de juego claras que favorezcan un ambiente propicio para las decisiones económicas”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.



Del encuentro, que se llevó a cabo este mediodía en la sede del Consulado argentino en Nueva York, participaron el director de Monarch Alternative Capital LP, Ian Glastein; el vicepresidente de Contrarian Capital Management LLC, David Fink; el director gerente de Fintech Advisory Inc, Andrés Lederman; y el presidente de Greylock Capital Management LLC, Hans Humes.



También participaron el director gerente de Estrategia de Oportunidades y Mercado de Deuda en Mercados Emergentes de Oaktree Capital, Jonathan Plavnick; Samir Arora, socio en Stonehill Capital Management LLC; y Pilar Tavella y Sebastián Vargas, economista jefe para Argentina y director de estrategias de deuda para América Latina de Barclays, respectivamente.



Fuentes de la cartera económica informaron que tanto el ministro como los directivos de fondos de inversiones, coincidieron en que se trató de un encuentro “productivo”, “constructivo” y “útil para profundizar entendimientos mutuos”, y que hubo "vocación de profundizar el diálogo y los entendimientos necesarios para una dinámica de estabilización sostenible".



Algunos de los principales temas que se tocaron fueron las políticas macroeconómicas que está implementado el Gobierno, los avances en las negociaciones con el FMI y el programa plurianual que se presentará en el Congreso de la Nación, precisó el Ministerio de Economía en un comunicado de prensa.



Guzmán estuvo acompañado por la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Maia Colodenco y el cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba.



Guzmán partió desde Buenos Aires el jueves, días antes de lo previsto originalmente, ya que el esquema original contemplaba como fecha de arribo al sábado.



Tras las reuniones de Nueva York, Guzmán se trasladará a Washington durante el fin de semana para encontrase con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento con el organismo.



El jueves pasado, el vocero del FMI, Gerry Rice, señaló que las reuniones con los técnicos del organismo y con Georgieva se van a desarrollar el lunes 22 y el martes 23 en la capital estadounidense.



En Washington también se desarrollarán los encuentros con los funcionarios del Banco Mundial.



En base a las previsiones iniciales, el ministro retornará al país antes del viernes 26, debido a que ese día participará en la Cumbre del Mercosur, en la que la Argentina será anfitrión del encuentro de manera virtual.



Las fuentes consultadas también explicaron que respecto de los protocolos por la pandemia de coronavirus, al ser considerado un viaje de funcionarios esenciales, no se exige cuarentena, sino sólo que hayan dado negativos los análisis y que no hayan tenido contacto estrecho con personas afectadas.



La reunión con los funcionarios del FMI y la titular del organismo tiene como principal objetivo seguir estrechando lazos en el marco del escenario actual en el que se comenzó a admitir la posibilidad de que exista un espacio de tiempo mayor para continuar con las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento con el organismo.