Cuál será el impacto de la tecnología 5G en la economía global

La tecnología 5G tendrá un impacto decisivo en la economía global y la productividad y eficiencia como resultado de su aplicación en sectores de servicios, habilidades y negocios, que representarán US$ 1,3 billones del PBI global para 2030, según un informe de la consultora internacional PWC.

"Todas las economías esperan obtener beneficios económicos, porque la tecnología 5G ofrece el potencial de replantear modelos de negocios, habilidades, productos y servicios", destacó el trabajo al estimar que "estos beneficios aumentarán a comienzos de 2025, a medida que se extienda el uso de aplicaciones habilitadas por esta tecnología".

En ese sentido, Norberto Montero, socio de PwC Argentina, consideró que "la pandemia aceleró la digitalización en todos los sectores y, en este contexto, la tecnología 5G actuará como catalizador adicional y será una pieza fundamental para la infraestructura social y una plataforma para impulsar la competitividad de economías nacionales, nuevos modelos de negocio e industrias".

De acuerdo con el informe, Estados Unidos (US$ 484.000 millones), China (US$ 220.000 millones) y Japón (US$ 76.000 millones) son los países que más avanzarán como resultado de las aplicaciones de tecnología 5G, debido al tamaño de sus economías y modernos sectores de producción industrial.

Se espera que Europa, Medio Oriente y África sean las regiones más beneficiadas por las aplicaciones de esta tecnología en la fabricación, debido al tamaño de sus sectores de manufactura, lo que demuestra la posibilidad de obtener una ventaja competitiva regional a través de enfoques en torno a la adopción y regulación de la tecnología.

Más de la mitad del impacto económico global (US$ 530.000 millones) será impulsado por la transformación de la experiencia de cuidado de la salud y bienestar social para pacientes, prestadores y personal médico dentro de los próximos diez años.

El avance de la telemedicina durante la pandemia permitió vislumbrar el futuro de la atención médica; sin embargo, del sector de los servicios de atención remota es solo una de las áreas en las que la tecnología 5G puede generar mejores resultados. Las aplicaciones incluyen consultas y monitoreo remoto, distribución de datos de hospitalización en tiempo real, mejores comunicaciones entre médicos y pacientes y automatización en hospitales para reducir costos de atención médica.

Otras industrias analizadas en el estudio muestran el potencial significativo de aplicaciones nuevas y existentes durante la próxima década, que impulsarán cambios en habilidades, trabajos, regulaciones y productos de consumo tales como la gestión de servicios públicos inteligentes, medios de comunicación y consumo, industria pesada y de manufactura, y servicios financieros.