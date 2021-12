Las inversiones tecnológicas de Manu Ginóbili

Manu Ginóbili no solo es una leyenda del básquet nacional e internacional, sino que también es un disruptivo inversor que forma parte de atractivos proyectos de base tecnológica.

El ídolo argentino no solo invirtió en el reconocido unicornio Ualá, sino que también forma parte del fondo de capital de riesgo Newtopia, de las startups Pachama y Properix y de una compañía colombiana centrada en las cocinas fantasmas.

Aunque son proyectos muy diferentes entre sí, todos tienen algo en común: se concentran en la tecnología. En diálogo con El Cronista, Manu Ginóbili explicó por qué se enfocó en este campo.

“Primero, por consumidor, porque siempre me atraparon las nuevas tecnologías. Internet 2.0 cuando llegó, ahora 3.0 con lo que se viene y me gusta aprender. Es algo que siempre consumí mucho, no solo con gadgets, sino también al leer sobre las nuevas locuras de Elon Musk y qué hace Bezos con su empresa y el espacio”, expresó el prestigioso exbasquetbolista.

“Antes no tenía ancho de banda como para enfocarme en algo así. Desde que me retiré empecé a explorar un poco más, contactar cierta gente para que me asesorara, que me conectaran con personas que me pudieran hacer mejor. Me empecé a acercar a ese mundo, a invertir en algunas empresas”, agregó.

Por otra parte, Manu Ginóbili también se refirió a su rol en el fondo Newtopia, liderado por Mariano Mayer, exsecretario nacional de Emprendedores y Pymes.

“Creo que Newtopia marca una idea de lo que me gusta, de lo que quiero. Y de que estoy en modo aprendiz. Me gusta el talento que tienen en ese equipo. Ver por qué toman las decisiones, escuchar las preguntas que hacen cuando entrevistan a alguien, cómo les enseñan a estas nuevas startups a pitchear, cómo entusiasmar”, explicó.

Y concluyó: “Participar desde adentro me resulta recontra valioso. Y además tiene triple impacto: aprendo, diversifico mi capital y ayudo al mismo tiempo a chicos que están recién arrancando”.