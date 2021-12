Cómo evitar fraudes de Bitcoin 

Los fraudes relacionados con Bitcoin aumentan a medida que se incrementa su valor. Esta moneda virtual representa un logro notable en el mundo de la criptografía. Satoshi Nakamoto utilizó esta tecnología para crear algo que los usuarios no pueden duplicar, y esto le da a Bitcoin su enorme valor. Hoy en día, la capitalización bursátil de Bitcoin asciende a miles de millones de dólares. Por lo tanto, no es de extrañar que personas de todo tipo vean el atractivo y el valor de esta moneda virtual.

Pero esto pone de manifiesto los aspectos positivos y negativos del ser humano. Los estafadores representan los aspectos negativos del ser humano. Son personas que quieren utilizar medios nefastos para beneficiarse de Bitcoin. Este artículo explica las formas de evitar el fraude de Bitcoin.

Usa un intercambio de Bitcoin reconocido

Una de las mejores formas de evitar el fraude con Bitcoin es utilizar un intercambio de criptomonedas de confianza cuando se opera con esta moneda virtual. La gente utiliza plataformas como bitcoin-profitapp.com/es/ para comprar y vender Bitcoin. Esencialmente, los intercambios de criptomonedas te permiten comprar esta moneda virtual utilizando dinero fiduciario. También puedes vender tus bitcoins para obtener dinero convencional.

Sin embargo, no todos los sitios que pretenden ser intercambios de criptomonedas son auténticos. Las redes sociales están plagadas de enlaces que dicen a los usuarios que hagan clic en ellos para comprar Bitcoin a un precio rebajado. Pero esto suele ser un truco de marketing para atraer a usuarios desprevenidos a intercambios falsos.

Antes de visitar estos enlaces, asegúrate de que tienen HTTPS en lugar de HTTP. De esta manera, puedes asegurar la encriptación y la seguridad de tu tráfico web. Cualquier enlace sin la "S" al final debería ser una bandera roja, lo que significa que deberías evitarlo.

Phishing

El phishing es frecuente en el sector bancario y financiero. La suplantación de un monedero Bitcoin, un banco o un proveedor de intercambio caracteriza una estafa de phishing, y los estafadores lo hacen a través de sitios web parecidos, enlaces engañosos y correos electrónicos falsos. Por lo general, un correo electrónico de phishing tiene un enlace que redirige al usuario a un sitio que suplanta su monedero o intercambio. Aquí, los estafadores te pedirán que introduzcas los datos de tu cuenta para intentar acceder a la real.

Para evitar este fraude, comprueba el correo electrónico que te envía cualquier enlace para asegurarte de que es de tu monedero o proveedor de intercambio. Además, evita hacer clic en los hipervínculos sin pasar por encima de ellos primero para asegurarte de que te llevarán a un sitio web auténtico.

Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi son estafas comunes que los estafadores utilizan para atraer a los inversores. Esencialmente, los estafadores prometen a los inversores desprevenidos altos rendimientos. Por ejemplo, un promotor puede convencer a personas susceptibles de invertir en un esquema que paga importantes beneficios con el dinero de los nuevos inversores. Este ciclo continúa hasta que el esquema no pueda encontrar nuevos inversores. El promotor también puede desaparecer con todo el dinero invertido.

No inviertas a través de un sitio que promete duplicar tus fondos de la noche a la mañana para evitar este fraude de Bitcoin. Básicamente, evita cualquier oportunidad de inversión que haga una afirmación extravagante. Detectar un sitio Ponzi puede ser difícil. Sin embargo, evita cualquier oportunidad de inversión con un programa de referencias a través del cual el promotor quiere que tú convenzas a otros para que se registren.

Malware

El malware es una amenaza potencialmente devastadora y común para la seguridad del monedero Bitcoin. Los estafadores pueden instalar un malware en un dispositivo personal o en un ordenador cuando crees que estás descargando un programa o software de una fuente fiable. Sin embargo, este programa vigilará tu actividad de navegación e incluso recogerá los datos de tu monedero de Bitcoin. No descargues ni instales una aplicación de software de fuentes desconocidas o poco fiables para evitar este fraude de Bitcoin.

Chantaje

Los hackers pueden persuadir para que les envíes Bitcoin o les permitan acceder a tu billetera infundiendo miedo por correo electrónico o por teléfono. Los estafadores pueden pretender tener información incriminatoria contra ti e incluso amenazar con revelar a tus contactos. En la mayoría de los casos, las afirmaciones son falsas e infundadas.

Para evitarlo, no compartas información sobre tus posesiones de Bitcoin con otras personas. Además, no hagas caso a personas que te envíen correos electrónicos no solicitados en los que afirman tener información incriminatoria contra ti.

Estos son los fraudes más comunes de Bitcoin que debes evitar. Sigue estos consejos para evitar perder tus fondos a manos de los estafadores.