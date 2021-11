La frase de Perón con la que Guzmán defendió la recuperación económica

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la economía está transitando una "sólida recuperación", criticó a quienes en el contexto electoral pretenden instalar un "ambiente de ansiedad", y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá este año alrededor del 9%.



"La economía argentina está transitando una sólida recuperación, se ha vuelto mucho menos heterogénea que antes y todos los sectores están creciendo", afirmó Guzmán anoche ante más de 300 empresarios en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.



El ministro aseguró que "en un contexto electoral, hay quien quiere generar un ambiente de ansiedad, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos condiciones para sostener el camino que iniciamos y lo vamos a hacer", informó hoy el Palacio de Hacienda.



"La balanza comercial es positiva y el PBI va a crecer alrededor del 9% este año, recuperando la mayor parte de la pérdida que se dio en el año de pandemia", señaló el jefe de la cartera de Hacienda en el encuentro compartido en Comodoro Rivadavia con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



En este sentido, subrayó que el "el Banco Central no ha perdido reservas" y sostuvo que, por el contrario, "las ha acumulado, con lo cual el 2021 es un año de progreso para la Argentina".



Por otra parte, Guzmán afirmó que "es necesario que todos los factores de poder de la Argentina apoyen la estrategia y la propuesta de negociación (con el FMI) para que tengamos condiciones que no ahoguen las posibilidades de darle continuidad al proceso virtuoso de recuperación económica".



Al respecto, subrayó que "el Estado debe jugar un rol central para generar una economía de mercado más virtuosa, tanto en la política macroeconómica como en la productiva. De hecho, hay políticas concretas que hoy están teniendo un efecto en la producción y en la inversión".



El ministro dijo que uno de los escollos que enfrenta el Gobierno nacional "es el tema del endeudamiento", y agregó: "Es muy grave lo que se hizo; no se usó ni un solo dólar de los 45.000 millones (que el FMI desembolsó durante la administración anterior) para mejorar la capacidad productiva de nuestro país".



"La oposición, cuando fue Gobierno, hizo el default de la deuda pública en pesos. Sería bueno que digan que nunca más habría que hacerlo", concluyó el ministro.