Qué hay detrás de la decisión de prohibir cuotas para viajes al exterior

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, comentó las explicaciones oficiales sobre por qué el Gobierno nacional decidió prohibir las cuotas para la venta de pasajes al exterior y dio su opinión al respecto. A la vez que no descartó otras decisiones similares por la grave situación económica que atraviesa Argentina.

Burgueño explicó quién tomó la medida, por qué y para qué. Respecto al primer cuestionamiento, el especialista no tiene precisiones: "Desde la jefatura de Gabinete dicen que fue el Banco Central y desde el Banco Central que fue la jefatura de Gabinete. Entonces, cuando se tiran la pelota lo único que queda claro es ninguno se quiere hacer cargo".

¿Por qué? "Porque no hay dólares. No existen, no están y lo peor de todo: no los va a haber". ¿Para qué? Para llegar más holgados a los vencimientos del primer trimestre de 2022. "De acá a marzo del año que viene hay que pagar 8 mil millones de dólares. En el mejor de los casos, de reservas líquidas (que se pueden usar) en el Banco Central tiene disponibles 5 mil millones de dólares". Esto sin contar el pago al FMI, que llevaría el monto adeudado en dólares a casi 12 mil millones de dólares, de los cuales hay que descontar el sobrante de los DEGs.

"La economía es una ciencia simple, basada en sumas y restas: Argentina no tiene 4 mil millones de dólares", remató tajante el economista. Consultado sobre si esto no es "rascar en el fondo del tarro", Burgueño arrojó otro panorama desolador a nivel económico: "No, porque ya lo hicieron cuando prohibieron la compra de 200 dólares. Ahora no queda nada para rascar",

Pero además, el especialista opinó: "No creo que ningún Gobierno tenga ganas de tomar una decisión así y soportar la ira de la clase media. Supongo que lo estudiaron de mil maneras y esta medida finalmente se aplicó porque no hay otra, porque no hay dólares".

Además, el economista dijo que la balanza turística de Argentina históricamente es negativa. Es decir, gastan más los argentinos en el exterior que los extranjeros que ingresan al país. "De 2020 no hay datos. Pero en 2019, año de recesión pero de dólar más barato, se fueron 11 mil millones de dólares de los que viajaron al exterior e ingresaron entre 5 y 7 mil millones de dólares".

Es decir que "para que argentinos viajen al exterior al menos se necesitan 4 mil millones de dólares, que Argentina no los tiene ni los tendrá. La situación es dramática y es probable que vengan otras medidas por el estilo", alertó el especialista.

De todos modos, llevó tranquilidad a la audiencia de Uno Nunca Sabe asegurando que "lo que no va a pasar es que te saquen los dólares que tenés en el banco, porque el problema es impedir que de pesos te vayas a dólares. Con esto, el Gobierno evita darle dólares a un banco que está financiando a alguien un pasaje en cuotas", concluyó.