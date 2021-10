Naranja X sale a buscar 600 talentos para el desarrollo de soluciones financieras digitales

Naranja X sumará 600 puestos de trabajo durante los próximos meses con foco en tecnología para desarrollar nuevos productos y servicios financieros digitales que consoliden su propuesta. Estas nuevas posiciones se suman a los más de 260 talentos que se incorporaron durante el 2021, impulsados por la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, entre otros beneficios.

En ese sentido, recientemente Naranja X dio a conocer su propuesta de esquema flexible denominado “Modo Flex”, para volver a las oficinas de manera segura y responsable. Este beneficio es un diferencial en la industria, a partir del cual cada colaborador podrá elegir cómo combinar el trabajo remoto con la presencialidad, no tendrá días fijos, y cada equipo será dueño de su agenda eligiendo la combinación que le resulte mejor y desde cualquier lugar de Argentina. Además, impulsa el esquema “Work from Anywhere”, donde cada colaborador cuenta con un mes para teletrabajar desde cualquier lugar del mundo.

“Queremos dar acceso a millones de personas a servicios financieros simples y con experiencias memorables, llevando al mundo digital la cercanía y la alegría que valoran los clientes en su relación con Naranja X. Para el diseño de nuestros productos, servicios y funcionalidades, buscamos talentos que quieran dejar su impronta, desarrollar todo su potencial y comprometerse con transformar las finanzas de cada persona”, comenta Erica Reynoso, Chief People Officer de Naranja X.

Las búsquedas están abiertas para personas de todo el país y se orientan principalmente a posiciones de tecnología como Engineering, Arquitectura, Ciber Seguridad, UX y Data Analytics, entre otras. Este plan de incorporaciones se da en el marco de la evolución de la compañía que ofrece productos, servicios y soluciones para la gestión de las finanzas personales y comerciales, impulsando la inclusión financiera de sus usuarios, independientemente de la edad, región o nivel de bancarización que tengan.

“Si estamos bien, expandimos esa energía positiva y esto nos permite brindar las mejores experiencias a nuestros clientes en todas sus interacciones con Naranja X. El bienestar de todos los que hacemos Naranja X es lo primero. Impulsamos que cada colaborador pueda conectar con su propósito y potenciar el equilibrio con su vida personal”, concluye Reynoso.



Naranja X se destaca por ser una compañía ágil, que pone a las personas en el centro y que, con la premisa de digitalizar para escalar, empodera a sus equipos para hacer y tomar decisiones, promoviendo la colaboración, la diversidad de miradas y perfiles. También crea programas de desarrollo (como la Academia IT by Naranja X) para que cada vez más personas aprendan sobre tecnologías top de la industria y puedan acceder a mejores oportunidades en el mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Todas las búsquedas se publican en el perfil de LinkedIn de Naranja X.

El proceso de selección y onboarding es 100% remoto. Cada puesto tiene sus requisitos particulares, sin embargo, la compañía ofrece para todas las búsquedas la posibilidad de trabajar remoto desde cualquier parte del país y hasta un mes desde cualquier lugar en el mundo.

Acerca de Naranja X

Con 35 años de trayectoria, evolucionamos hacia Naranja X para acompañar a las personas en el uso cotidiano de su dinero a través de soluciones que permiten el acceso al ahorro, pagos, crédito y cobros. Contamos con dos centros de desarrollo, ubicados en Córdoba y Buenos Aires, 170 sucursales en todo el país, y un equipo de más de 3.000 colaboradores. Más de 5 millones de usuarios conectan con Naranja X a través de nuestros productos y servicios: