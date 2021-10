Mentalidad empresarial: ¿Conocés tu propósito personal y profesional?

Aunque al principio no lo parezca, el propósito está incluido en el camino emprendedor y debe ser encontrado en los primeros días, meses o años en el que un emprendedor está gestando su idea de negocio, se convertirá en el combustible para levantarse cada mañana y accionar.

Las empresas están compuestas por personas, sin los seres humanos que tienen una mentalidad empresarial, no existirían las compañías. El propósito personal y profesional o como yo lo llamo “Per-sional” responde a la pregunta ¿para qué estoy/estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto?

Para entrar en contexto te comparto mi propósito de vida: “Acompañar a emprendedores en su camino de realización personal y profesional”.

Esa ha sido la razón que me mueve y me hace levantarme cada día con la mejor energía, tener reuniones, co-liderar y vincularme con colaboradores y clientes para mejorar el ecosistema emprendedor en toda latinoamérica.

Ahora, ¿Cómo se define un propósito?

La forma de conocer el propósito de uno en la vida implica tener la mentalidad lo suficientemente abierta para cuestionar y llegar a uno mismo y a conocerse lo suficiente.

¿Para qué hago lo que estoy haciendo aquí?

¿A qué le dedico tiempo?

¿A qué le dedico lo más valioso que tengo?

De manera personal, me declaro hincha de los frameworks, toda estructura que nos ayude a mejorar procesos, pensamientos e ideas están destinadas para mi, en utilizarse en mi vida personal y en mis equipos de trabajo.

El esquema japonés; Ikigai, presenta el objetivo de conocer que amamos, en que somos buenos, que necesitamos y lo que pueden pagar. De esta manera, se puede reconocer cuál es el propósito de vida y trabajar en ello para alcanzar la plenitud.

Personalmente, el haber entendido cuál era “mi razón de ser” me ha permitido llegar a donde estoy y no solo a nivel profesional sino también personal. De cómo llegué a descubrir mi propósito personal, las herramientas que me ayudaron.

Somos uno y podemos tener distintos ámbitos de relaciones pero nuestro propósito empresarial debe tener vinculación con nuestro propósito personal, Per-sional

¿Cuál es tu propósito de vida?

Abrazo emprendedor,

Diego Noriega