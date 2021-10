El potencial de las criptomonedas en América Latina

Poco a poco, las criptomonedas y su entorno tecnológico son vistos como el posible futuro del sistema financiero global. Y más aún en América Latina, en donde los países sufren de problemas con sus monedas y las plataformas bancarias.

En esta línea, Guillermo Escudero, director para Argentina de CryptoMarket, detalló que cree que todo el ecosistema es sumamente disruptivo y puede continuar creciendo a pasos agigantados.

“Siempre se suele hablar de bitcoin como reserva de valor dado su protocolo deflacionario, pero, más allá de esta característica, que se haya inventado algo que reemplaza a las máquinas de impresión de los bancos centrales me parece una cosa sumamente disruptiva, porque el potencial que le veo no es solo poder resguardar valor en el largo plazo, sino de no depender de bancos para transferir valor”, comentó el ejecutivo en diálogo con Cointelegraph en Español.

A su vez, sostuvo que esto tiene mucho potencial, ya que también hay que considerar que gran parte de la población regional no tiene acceso a la bancarización, por lo que la simplicidad de las plataformas de los exchanges y las wallets es muy importante.

Posteriormente, Escudero proyectó su visión con respecto al mercado de las criptomonedas en Argentina y el resto de América Latina, enfatizando en el crecimiento que se dio desde la llegada de la pandemia.

“Pospandemia logré ver que un montón de personas o instituciones que antes sólo hablaban del tema, realmente pasaron a comprar y usar las criptos para su economía, o sea que la tendencia alcista innegable más la pandemia lograron que la sociedad finalmente se anime a estas nuevas tecnologías”.

“También visualicé que muchas charlas de grupos, amigos o reuniones laborales tocaban temas cripto, cosa que antes no sucedía y ahora veo mucha gente empapada en el tema, ya sea porque están holdeando, están tradeando, están jugando algún juego con sus NFT, o bien animándose a aceptar cripto como forma de pago”, concluyó el especialista.