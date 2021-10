Los tres consejos de Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, para alcanzar el éxito

Marcos Galperin es un caso de éxito. El emprendedor argentino no solo es conocido por ser el cofundador de Mercado Libre, la compañía más grande de América Latina, sino también por ser el empresario local más rico de la actualidad y una de las mentes más brillantes del entorno corporativo regional.

A lo largo de numerosas entrevistas, el importante empresario reveló las claves del éxito y cómo deben comportarse las personas para cumplir sus objetivos y así crecer tanto de manera profesional como personal.

Disfrutar el proceso

Uno de los consejos de Marcos Galperin dicta que hay que disfrutar lo que uno hacer para tener éxito. Durante una charla de la Experiencia Endeavor LATAM 2021, el joven emprendedor destacó que hay algunos aspectos a considerar que son muy importantes para que los proyectos funcionen: tener la capacidad de mirar a largo plazo, contar con un buen equipo y “disfrutar lo que se hace”.

“Hay elementos muy importantes que son, a veces, indispensables para que ciertos proyectos funcionen. Disfrutar lo que se hace es fundamental para ser exitoso. Tener la capacidad de mirar a largo plazo también es fundamental porque es muy difícil que haya un éxito de un día para el otro, o rápidamente. Y tener equipos: es mucho más divertido hacer las cosas con gente con la cual uno se lleva bien y que te complemente”, detalló.

Asumir riesgos

Por otra parte, el cofundador de Mercado Libre enfatiza en la importancia de asumir y gestionar correctamente los riesgos para poder obtener las recompensas. Evidentemente, no todos están dispuestos a adoptar una postura arriesgada, pero el mundo emprendedor lo requiere.

“Es importante tomar riesgos, hacer las cosas de una manera distinta a lo que la mayoría de las personas está dispuesta a hacerlas. Si no se sienten tan cómodos con el riesgo, quizás van a estar mejor trabajando en una gran empresa que en un nuevo emprendimiento”, expresó durante la misma charla de Endeavor.

Aceptar los fracasos

Por último, Marcos Galperin indica que no hay éxito sin fracasos, ya que son parte del camino, por lo que hay que aprender de ellos para no cometer los mismos errores y mirar para adelante, no desmoralizarse.

“Los fracasos son muy dolorosos, pero también son muy útiles. Se puede aprender muchísimo y a veces son la base de un éxito. Mercado Libre es una película hasta ahora tremendamente exitosa, pero tuvo muchísimos fracasos que supimos capitalizar”, sostuvo el empresario argentino.