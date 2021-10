Reportan fallas en VISA y hay quejas por problemas en las operaciones

Durante esta tarde diversos usuarios manifestaron su descontento por tener fallas a la hora de realizar una compra con su tarjeta VISA. Minutos después se conoció que el reconocido sistema se encuentra atravesando una serie de problemas. Por lo tanto, no es posible realizar operaciones hasta que todo vuelva a funcionar correctamente. En tanto, la red Banelco y Mercado Pago también se encuentran dentro de los inconvenientes.

MDZ recorrió supermercados, locales y cajeros automáticos para constatar lo sucedido. Allí, algunas personas consultadas se quejaron por no poder retirar dinero del sistema Banelco. "Yo no estaba ni enterada. Con razón no podía".

Por otro lado, en supermercados indicaron que "hay problemas, pero depende de cada tarjeta. En algunos casos se puede si prueba varias veces". Pero una de las mayores preocupaciones de comerciantes es que las filas comenzaron a alargarse, considerando el tiempo de atención que demanda caso situación en particular.

En tanto, aquellos comerciantes que están al tanto de la situación solo permiten compras en efectivo.

La entidad todavía no se pronuncia al respecto, pero numerosas personas se expresaron en Twitter.

Perdiendo ventas en el negocio

Visa caído pic.twitter.com/0YGS8ufUbe — Aquiles Vaesa (@siscatee) October 14, 2021

Fuí al súper y me rebotaron el pago, @VisaArgentina está caída, no se puede operar en ninguna de sus variantes pic.twitter.com/bsNrLP6Rox — Kutaki ®uD83DuDC10?? (@kutakiyeah) October 14, 2021

@VisaArgentina que pasa que no andan las tarjetas ??? — Veronica Mendivil (@VeriMendivil) October 14, 2021

estoy en súper y de forma muy liviana las cajeras tiran “esta caído Visa”



se puede “caer” @VisaArgentina así como si nada?? — opu?u??? (@arrobafernandom) October 14, 2021

