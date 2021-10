Gobierno aprueba financiamiento externo por US$780 millones para sanidad, innovación y agro

Gobierno aprobó contratos de financiamiento de los bancos Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Interamericano de Desarrollo (BID) y Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un total de US$ 780 millones para atender proyectos sanitarios, de innovación y de desarrollo rural.



Lo hizo a través de los decretos 676/2021, 679/2021 y 680/2021 publicados hoy en el Boletín Oficial.



El préstamo del BIRF es por US$ 500 millones y está destinado al financiamiento del Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por Covid-19 en la Argentina.



El crédito es por 19 años, con cinco de gracia, por lo cual se empezará a pagar en 2026 y finalizará en 2040.



Por su parte, el BID aportará US$ 230 millones al Programa de Innovación Federal (PIF), en un préstamo a 25 años de plazo y un interés equivalente a la tasa Libor a seis meses, actualmente en 0,17463% anual.



El objetivo general del programa consiste en fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados del Sistema Nacional de Innovación (SNI) para mejorar la productividad de las empresas y para robustecer las capacidades de acción ante los desafíos que enfrenta la Argentina.



Por último, el BCIE financiará con US$ 50 millones el Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Post-Emergencia.



El crédito es a 20 años de plazo, con cinco de gracia, y una tasa de interés que estará integrada por la Libor a seis meses revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por el BCIE, que actualmente es 240 puntos básicos, revisable trimestralmente durante la vigencia del préstamo.



El objetivo general del programa es contribuir a sostener y consolidar actividades agroproductivas, agroindustriales y de servicios que generen ingreso y empleo para la población rural y semirrural, en el contexto de crisis definido como posemergencia sanitaria por Covid 19.