El precio de la carne: el más alto de los últimos 60 años

Además, de remarcar que el novillo argentino es, actualmente el más caro del Mercosur, Miguel Gorelik, directivo de Quickfood Marfrig, uno de los mayores frigoríficos del país, afirmó que es el valor más alto de los últimos 60 años.

Entre las explicaciones, advirtió que este descomunal precio se debe, en gran medida, a "la constante internalización, en los últimos años, de los valores externos", por un lado. Por otro lado, a que es el "resultante de la brutal disminución de las existencias (ganaderas), desde fines de 2009".

El informe fue publicado en el portal Valor Carne, y allí el experto de Quickfood señaló que "los procesos inflacionarios, la demanda internacional y las trabas a la exportación para contener subas al mostrador".

Entre los indicadores que analizó, sostuvo que el gran salto de precios "se registró entre mediados de la primera y segunda década de este siglo". Esto pudo haberse debido a "la irrupción de Rusia como enorme comprador, igualando valores entre los países que vacunan contra la aftosa y los que no lo hacen".

Por último, advierte que la curva de precios mostrada reflejaría "una situación muy buena a lo largo de esta última década", pero que esto no explicaría por qué "no se han podido recuperar las mayor parte de las existencias perdidas hace 10 años, ni por qué no se ha invertido lo suficiente como para mejorar los flojos índices de productividad que muestra nuestra ganadería".