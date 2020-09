La deuda externa se ubicó en US$270.825 millones al cierre del segundo trimestre

La deuda externa bruta se ubicó en US$270.825 millones al cierre del segundo trimestre del año, lo que representó una merma de US$ 3.849 millones respecto al primer trimestre de 2020, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el segundo trimestre de 2020, la cuenta corriente arrojó un superávit de US$ 2.824 millones. Esto se explicó por el ingreso neto de la balanza de bienes y servicios, US$ 4.971 millones, y el ingreso secundario, US$ 337 millones, parcialmente compensado por el déficit de ingreso primario de US$ 2.484 millones.

En el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un egreso neto de capitales de US$ 2.514 millones. Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron en US$ 793 millones.