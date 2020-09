Contundente: blanqueo de capitales alcanza el 2,7% del PIB mundial

Un panel de expertos, convocados por Naciones Unidas (ONU) brindó datos contundentes sobre el lavado de dinero en el mundo. y pidió a los gobiernos más esfuerzo para combatir el abuso fiscal y la corrupción en el sistema financiero mundial. El informe provisorio estima que el 10% del PIB mundial se encuentra en activos financieros offshore, mientras el blanqueo de capitales se calcula en alrededor de US$ 1,6 billones, o 2,7% del PIB mundial. Y además pérdidas de US$ 500.000 millones para los gobiernos todos los años debido a la transferencia de lucros por parte de las empresas; y US$ 7 billones en fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales.

Las conclusiones son parte de un informe provisional publicado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel Facti), establecido por el 74º presidente de la Asamblea General de la ONU y el 75º presidente del Consejo Económico y Social de la ONU.

El trabajo denuncia que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo sobre el problema o la solución, mientras que "enormes sumas de recursos" se están drenando debido a los abusos fiscales, la corrupción y los delitos financieros.

Un panel compuesto por ex jefes de Gobierno y bancos centrales, líderes empresariales y de la sociedad civil, y académicos destacados reclamaron un enfoque más coherente y equitativo para la cooperación fiscal internacional, incluso la tributación de la economía digital y una cooperación más equilibrada en la resolución de disputas. Y como ejemplo apuntaron a los archivos FinCen, que involucran US$ 2 billones en transacciones. "Algunos de los bancos más grandes han permitido a los criminales mover dinero sucio por todo el mundo”.

“Los controles financieros globales no han seguido el ritmo de un mundo globalizado y digital”, advirtió el Panel Facti..

Tras el lanzamiento del informe provisional se espera un debate sobre las recomendaciones de políticas, que se incluirán en el informe final que se publicará en febrero de 2021.