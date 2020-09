El dólar contado con liquidación tocó los $150: la brecha cambiaria se acercó al 100%

La cotización del dólar para la venta al público cerró hoy en $79,89 en promedio, con una suba marginal de tres centavos con respecto del cierre de la víspera, mientras el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, avanza 1,5% a $149,79.

Por su parte, el denominado dólar MEP anota una ganancia de 1,5%, en $ 136,46 por unidad. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó siete centavos y finalizó la rueda en $ 75,72.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 103,85 por unidad. Y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $131,81.

En tanto, el denominado dólar informal o "blue" se negoció sin cambios, a $ 145.

En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda con un moderado aumento en el volumen negociado, en la que el BCRA tuvo “un leve saldo negativo”.



El especialista estimó que la entidad monetaria debió desprenderse de US$ 10 millones, aproximadamente, para atender pedidos de compra autorizados.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 291 millones y se registraron US$ 127 millones en el sector de futuros del MAE.

Una contundente caída entre 2 y 3 por ciento en las principales referencias de Wall Street, el virtual feriado cambiario que volvió a impulsar a los dólares alternativos y una economía doméstica, que no encuentra un piso de caída, complican las perspectivas sobre las ganancias corporativas y solvencia fiscal para pagar la deuda.

Los ADR de compañías argentinas que se operan en Wall Street exhibieron bajas generalizadas. YPF cayó 5,7%, Tenaris restó 4,2%, mientras que Grupo Galicia y Mercado Libre resignaron 5,4% y 3,8%, respectivamente. Pampa Energía lideró las pérdidas con un 8,4% negativo.