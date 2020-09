¿Una eternidad? Cuánto tardará en recuperarse la economía argentina

En el mejor de los escenarios, la Argentina podría recuperar sus niveles de Producto Bruto Interno (PBI) previos a la pandemia de coronavirus recién hacia 2023, durante los últimos meses del mandato de Alberto Ferńandez, señaló el economista Emmanuel Álvarez Agis.

"El mayor problema actual de Argentina es financiero y no de apreciación cambiaria", por lo que es imperioso estabilizar el sistema financiero con la eliminación de la brecha del dólar blue con el dólar oficial, lo que además permitiría anclar un programa en líneas similares a las metas del Presupuesto 2021, indicó el titular de la consultora PxQ.

A su vez, Álvarez Agis advirtió que "la recuperación que vemos para la Argentina toma la forma de raíz cuadrada; pero si el control de capitales falla y el Gobierno no reduce la brecha cambiaria con los distintos dólares del mercado negro y el de las acciones, se desencadenará una depreciación monetaria, y la recuperación tardará aún más".

En ese sentido, el exviceministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Kirchner pronosticó que "en el mejor escenario, este Gobierno terminará su administración al mismo nivel que antes del desafío del Covid".

Durante un evento virtual organizado por Max Valores, Álvarez Agis no descartó que podría alcanzarse un acuerdo con el FMI que contemple financiamiento neto para estabilizar el sistema financiero, por lo que el Presupuesto 2021 "no actuará de ancla para estabilizar el sistema (como aspira Martín Guzmán); sí podría ser un ancla un acuerdo con el FMI que contemple nuevo dinero, porque las única forma de alcanzar un ancla es con reservas internacionales".

"Primero hay que recomponer la dinámica de las reservas, porque si bien este año la Argentina va a terminar con el mayor superávit fiscal desde 2009, eso no se traduce en reservas, porque las reservas están cayendo", recalcó.

Sobre las nuevas restricciones cambiarias, Alvarez Agis entendió que "este tipo de medidas de control de capital no funcionarán y quizá en dos meses existan los mismos problemas y podrían haber otras medidas". Al respecto, agregó que "quizá la situación empeore y la gente no pueda no pedir dólares de ninguna forma", al estimar la posibilidad de "pensar en la estabilización del programa con solo vender bonos del Banco Central".

"Creo que esta situación puede estabilizarse en el corto plazo con la venta de bonos públicos del Banco Central; aunque el Central dice que no lo necesita y yo no estoy seguro de eso", advirtió.