Dólares: las reservas de Argentina vs el resto del mundo

Al momento de analizar la causa del súper cepo impuesto por el Gobierno la semana pasada la principal causa que aparece es la caída de Reservas del Banco Central. ¿Cómo es en el resto de las naciones del mundo y qué pasa con Argentina?

La respuesta en dos partes: por un lado, el análisis de especialistas y artículos con el abordaje de fondo en medios nacionales y por el otro,a través de un informe interactivo, cómo ha sido la evolución histórica de las reservas en Argentina respecto de un amplio listado de naciones de todo el mundo.

A. ¿Por qué pasó?

¿Sirve que el Banco Central engorde sus reservas? La acumulación de reservas internacionales períodos de bonanza de la economía, la moneda local tiende a apreciarse, como también la disponibilidad de activos externos líquidos, que resulta útil para disuadir y evitar corridas contra pasivos del sistema financiero local. A su vez, estudios de casos muestran que, en períodos de crisis, los costos en términos de ajustes del PIB fueron menores para los países con mayores niveles de reservas internacionales. Países como Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay, aumentaron sus reservas internacionales con fines precautorios, fortaleciendo sus balances frente a potenciales turbulencias externas.(Fuente: El Economista)

¿Para qué sirven las reservas? ¿Por qué todos, las familias, las empresas, las instituciones, la Tesorería, el Banco Central, tienen reservas? Porque si no las tuvieran, cualquiera de ellos en cada momento tendría que hacer frente a sus gastos con sus ingresos, sin poder amortiguar el impacto de los imprevistos. Seguramente que la esposa de un taxista guarda en su casa algunos alimentos no perecederos por si el marido alguna vez llegaba al hogar sin ingresos y esa noche no quieren pasar hambre. En el BCRA ocurre lo mismo. (Fuente: Juan Carlos De Pablo - La Nación)

¿Cuánto oro tiene el Banco Central y para qué sirve? El BCRA cuenta con 1.98 millón de onzas troy de oro, que al 31 de julio estaban valuadas en USD 3.910 millones. El oro es un metal extremadamente “líquido” -fácil de transformar en dinero en efectivo- y que forma parte de la munición para intervenir en el mercado cambiario. El oro subió un 30% en el el mercado internacional en lo que va del año. (Fuente: Infobae)

¿Por qué preocupa la caída de reservas? Lo preocupante de esta evolución es que las Reservas Internacionales caen en un contexto en el que el superávit comercial acumulado hasta julio es el más alto desde 2009. No hay egreso de divisas por turismo y desde abril 2020 no se pagan intereses de títulos públicos en moneda extranjera”, dijo Emanuel Álvarez Agis (consultora Pxq). En los primeros seis días hábiles del actual mes la venta neta de divisas del BCRA alcanzó u$s608 millones, cifra récord en lo que va del 2020. Si bien las reservas brutas del Banco Central rondan los 42.500 millones de dólares, esta monto incluye distintos conceptos que en realidad no están enteramente disponibles, como son los encajes de los depósitos en dólares. Así, según pxq, las reservas líquidas rondan los 7.000 millones de dólares. Y en lo que va de 2020 acumulan una retracción de u$s 2.327millones. (Fuente: Liliana Franco - Ámbito)

B. Reservas: Argentina vs el resto

