"Cepo" a la minería: U$S25.000 millones de inversiones, en riesgo

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), según fuentes consultadas por la publicación Apertura Negocios, las nuevas disposiciones del Banco Central sobre el dólar limitan la capacidad de las empresas para pagar sus deudas en el exterior y pone en duda proyectos de la industria minera, con inversiones que superan los U$S25.000 millones.

En concreto se podrían frenar seis proyectos nuevos, dos existentes y dos en construcción. Uno de los proyectos previstos es la ampliación de Veladero (oro y plata). También hay proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, y además operaciones de litio que estaban previstas para el 2021. En la siguiente imagen, todos los proyectos mineros de Argentina:

“A menos de 24 horas del cachetazo tenemos los ojos negros. Y el escenario tampoco es alentador para los que tengan que venir. Es muy difícil decidir un proyecto minero hoy. Si no se pueden devolver aportes de capital ni préstamos financieros, el panorama es muy desalentador. Hay inversiones que no se harán por la política cambiaria y por esta decisión del BCRA” porque ."de repente se empezaron a cerrar todas las formas habidas y por haber de generar inversiones productivas. La minería es un sector con una balanza netamente exportadora. Pero también exige, por años, inversiones que no tienen repago”, afirman desde CAEM.

Y estiman que este nuevo cepo afectará a por lo menos inversiones por U$S25.000 millones.

