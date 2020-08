La crítica visión de los empresarios Pymes sobre la declaración de Internet como servicio público

El Gobierno declaró servicio público a la telefonía móvil e Internet a través de un DNU que fue avalado por el Senado. Pero la decisión generó el rechazo de varios sectores, principalmente los empresarios relacionados con la tecnología.

Desde la Cámara Argentina de Internet cuestionaron la medida del presidente Alberto Fernández y asegura que se pone en riesgo la subsistencia de más de 1200 pequeñas empresas y el trabajo de profesionales. En ese sentido, creen que con el nuevo esquema las empresas chicas y medianas no podrán subsistir, por lo que podrían cerrar y aumentar la concentración del sector.

Según aseguraron desde la Cámara Argentina de Internet -CABASE- intentaron tener algún diálogo con los responsables del Ente Regulador de las Comunicaciones (ENACOM) y con legisladores. Pero no hubo respuesta.

Desde esa Cámara aseguran tener un plan del sector TIC para, entre otras cosas, ampliar la conectividad. Así, el objetivo era cubrir el 37% de los hogares del país que aún no tienen Internet en sus domicilios. "Lamentablemente el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos. El mercado Argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores", explicaron desde la Cámara a través de un comunicado.

Los empresarios aseguran que "se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones que permitan nivelar la cancha impulsando activamente", explicaron

Para los empresarios, la declaración como servicio público esencial y estratégico a Internet "no hace por sí misma que esos servicios sean de mejor calidad, más accesibles y ni siquiera que lleguen a más personas". "Solicitamos a las Autoridades Nacionales abrir una instancia de diálogo que permita revertir los efectos nocivos del DNU 690/20 y atender nuestras legítimas preocupaciones, generando las condiciones necesarias para que podamos continuar brindando el servicio y realizando las inversiones que requiere la extensión de la conectividad en nuestro país", pidieron.