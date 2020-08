Las ventas minoristas se desplomaron por el Día de las Infancias

Las ventas por el Día de las Infancias cayeron un 20,8% en promedio este año frente a igual fecha del 2019, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mientras que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) registró un alza de 1,3% en la demanda de juguetes y juegos.



De acuerdo con el relevamiento realizado por CAME en 1.000 comercios de las ciudades capitales del país, incluyendo la ciudad y el Gran Buenos Aires, las ventas cayeron 20,8% interanual.



"El ingreso familiar quedó muy afectado por la pandemia; la pérdida de ingresos por la cuarentena determinó la menor compra de unidades en las familias; el ticket promedio rondó los $990", indicó CAME en el informe que relevó a sus asociados durante el viernes y el sábado.



Según la entidad, las ventas de los comercios también se vieron afectadas porque "los grandes supermercados ya desde principio de agosto lanzaron generosas ofertas para captar la venta".



Por otro lado, observaron que "las largas colas que se hicieron en las puertas de los negocios, llevaron a muchos a desertar de la compra y dejarla para la semana".



Asimismo, las ventas online tuvieron su público, pero sobre todo en las grandes ciudades donde se estima que el 30% se realizó por esa vía.

Todos los rubros medidos para la fecha cayeron: consolas y videojuegos (-34,1%), libros (-27,8%), artículos deportivos (-22,6%), indumentaria y calzado (-21,9%), juguetería (-20,5%), artículos electrónicos (-14,8%), rodados (-11,8%) y artículos de computación y celulares (-8,8%).