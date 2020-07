Juan Carlos De Pablo: "No creer en los planes económicos es una estupidez”

Juan Carlos De Pablo, economista, se mostró muy preocupado por las declaraciones que realizó Alberto Fernández a un diario británico el fin de semana. El presidente había manifestado que no cree en los planes económicos.

“Preocupa que nadie le diga al Presidente que no creer en los planes económicos es una estupidez”, comenzó diciendo el reconocido economista en una nota con Jorge Lanata, en Radio Mitre. Y agregó: “Lo que es más importante de la frase del Presidente es que se la dijo al Financial Times, un diario que no lo lee La Cámpora, lo leen los bonistas”.

Luego continúo con su explicación sobre las declaraciones de Alberto: “Esto es economía. En economía, un plan económico puede ser un documento o no”.

De Pablo recordó los planes económicos de Arturo Frondizi en 1958; de Adalbert Krieger Vasena, en 1967; y el Plan Austral de Juan Vital Sourrouille, en el gobierno de Raúl Alfonsín en 1985. “Fueron fechas. Después hubo otras. Pero simultáneamente se deben dar dos consecuencias. La coherencia, que la medida cuatro no vaya en contra de la medida dos. Y en segundo lugar, la relevancia. Es una cuestión de aplicación”, comentó.

"Acá hay que discutir cómo comes hoy y la semana que viene, hay que pedirle al Estado que no sea parte del problema”, analizó.

Sobre las consecuencias que dejará la pandemia, dijo: “Dios sabe cuándo será la pospandemia, pero la poscuarentena es distinta. Desde el punto de vista práctico se viene flexibilizando por derecha y por izquierda. Si sos demasiado estricto por derecha, saltan el cero por izquierda”.