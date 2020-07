El Gobierno busca ampliar los beneficiarios de la tarifa social

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) analiza sumar usuarios con discapacidad a la tarifa social. Y para ese fin, entre acciones contempladas, solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) información sobre la cantidad de personas que acceden a la tarifa social dentro de su padrón de beneficiarios.

Según se informó a través de un comunicado, el trabajo lo inició la Subcomisión de Entidades de Salud y Discapacidad, perteneciente a la Comisión de Entidades de Bien Público.

“El objetivo final es generar las estadísticas necesarias que permitan diseñar políticas públicas que posibiliten ampliar el universo de usuarios con discapacidad que acceden al beneficio”, destacó el Enargas.

En la actualidad, las personas que pueden acceder a la tarifa social del gas son las siguientes: jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles; trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

También los titulares de programas sociales; usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844); usuarios que perciben seguro de desempleo; titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.