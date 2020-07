Las duras cifras de la industria autopartista en Argentina

Un informe realizado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) señala que seis empresas autopartistas cerraron actividades productivas desde el inicio de la pandemia y 47 desde 2009.

“Entre 2009 y la actualidad, han cerrado actividades productivas unas 47 empresas de la actividad autopartista. Existen múltiples factores que han sido determinantes en la generación de este proceso de cierres”, indicó la entidad. “En los últimos días, han trascendido casos de empresas proveedoras que han decidido cesar total o parcialmente las actividades industriales en la Argentina. Nos preocupa sobremanera que se interprete que ello es el mero resultado de la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19. Cerrar actividades fabriles en el sector automotor requiere procesos de decisión que llevan muchos meses, y a veces años”, completó.

“Sin tener en cuenta los efectos de la pandemia, desde 2011 a diciembre de 2019 se perdieron 15.000 empleos directos en el autopartismo, cayendo todos los años con respecto al año anterior”, destacó la entidad. “El ratio importaciones de autopartes por vehículo producido pasó de US$ 13.000 en 2009 a US$ 18.500 en 2019. En los últimos 10 años, el déficit autopartista osciló entre los US$ 4.000 y los US$ 8.000 millones, dependiendo de la cantidad de vehículos producidos”, y agregó que “las exportaciones de autopartes que eran US$ 2.500 millones hace 10 años, cayeron a US$ 1.500 en 2019”.



Ante este escenario, la entidad señaló que para revertir esta situación "la única salida será a través el crecimiento del agregado de valor a través de la inversión, generando empleo y el aumento de la productividad que haga posible la mejora de ingresos”.