Importaciones de GNL registraron los precios más bajos en 12 años

La estatal Ieasa (ex Enarsa) informó que este año se han logrado las compras de GNL con “los mejores precios en 12 años de historia, lo que generará un beneficio sustancial para el país y sus recursos”, informó Télam. El promedio de precios de los cargamentos recibidos en la terminal bonaerense de Escobar, informó Ieasa, fue en 2018 de US$ 8,12 por millón de Btu (unidad térmica británica); bajó a US$ 5,92 el año pasado; y se redujo este año a US$ 2,87.



“Para la compra de GNL efectuamos procesos competitivos internacionales mediante el requerimiento de propuestas (Request for proposal) a proveedores y cada apertura de ofertas la transmitimos en vivo desde nuestra página web”, explicó Ia compañía en un comunicado. Y que además se ha logrado "el récord histórico de inyección de gas desde el buque regasificador, hasta alcanzar un pico máximo equivalente a 22,7 millones de m3/día”, remarcó Ieasa.

Ieasa recordó que con estas operaciones se asegura el abastecimiento de hasta el 25% del total de gas inyectado en el sistema nacional.