Las provincias exigirán a las petroleras que cumplan el precio criollo

Las provincias productoras de petróleo nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) advirtieron que controlarán el "estricto cumplimiento" del decreto que estableció el precio del barril de petróleo local a 45 dólares, en un claro mensaje a las empresas petroleras que, según trascendidos, vienen incumpliendo la normativa dictada por el gobierno nacional para compensar la fuerte caída de los valores internacionales.

Mediante una nota dirigida a la Cámara de Empresa Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y suscripta por el secretario ejecutivo de la Ofephi, el chubutense Carlos Lambré, las provincias hicieron referencia al Decreto 488/20 que en su artículo 1 establece que las entrega de petróleo crudo que se efectúen en el mercado local deberán ser facturadas por las empresas productoras y pagadas por las empresas refinadoras y sujetos comercializadores tomando como referencia para el crudo tipo Medanito el precio de 45 dólares.

Se trata del precio sostén o denominado "barril criollo" dispuesto por el Gobierno nacional en procura de mantener los niveles de producción de petróleo, el empleo vinculado a la actividad y los ingresos de las provincias productoras que cobran regalías.

"Desde las provincias que conformamos la Ofephi nos abocaremos a controlar, en lo a que a nuestro ámbito de aplicación corresponda, al estricto cumplimiento de dicha norma, tomando acciones legales en los casos que se detecte un incumplimiento", advirtió la organización.

En ese sentido, fuentes del sector explicaron a la agencia de noticias Télam que dicha advertencia se enmarca en la detección de algunas operaciones entre privados de compra venta de crudo a precios inferiores a los 45 dólares, un nivel bastante por encima de la cotización internacional que está oscilando entre los 34 y los 38 dólares. Mientras las petroleras integradas (que producen, refinan y comercializan) no quieren reconocer precios tan altos y piden negociar a un valor cercano al del crudo local más el porcentaje de liquidación de regalías que correspondería a 45 dólares.

No obstante, explicaron que esa operatoria no debería afectar en nada la liquidación de regalías, por lo que los productores no tienen alternativa de hacerlo a 45 dólares.